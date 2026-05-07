Embajada de EU presume detención de migrantes con VIDEO estilo ‘western’

La Embajada de Estados Unidos en México difundió un video con estética tipo “western” para informar sobre la detención de 13 personas migrantes en el desierto de Sonora, durante un operativo de agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales.

El material, publicado con la etiqueta “ni lo intente”, corresponde a una acción real de la Patrulla Fronteriza. En la grabación, una de las personas aparece bajo el señalamiento de “probable miembro de un cartel”, de acuerdo con la información difundida por la representación estadounidense.

"Agentes de la Estación de la Patrulla Fronteriza de Nogales detuvieron a 13 inmigrantes ilegales que intentaban cruzar ilegalmente en el remoto desierto de Sonora. Entre ellos, se identificó a un ciudadano mexicano con vínculos con el Cártel de Sinaloa.



Nuestro mensaje es… pic.twitter.com/jpnIfw777I — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) May 7, 2026

Agentes de la Estación de Nogales “detuvieron a inmigrantes ilegales que intentaban cruzar en el remoto desierto de Sonora”, indicó la Embajada. Entre el grupo, la autoridad identificó a un ciudadano mexicano con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Dentro del mensaje oficial, la sede diplomática sostuvo que la política fronteriza de Washington mantendrá acciones contra cruces no autorizados. “Nuestro mensaje es claro: si cruza ilegalmente, será arrestado, procesado y deportado”, señaló.

La comunicación también atribuyó la operación a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y a sus recursos de vigilancia en zonas de difícil acceso. “Seguimos comprometidos a utilizar todos los recursos disponibles para proteger las fronteras de nuestra nación”, agregó Michael W. Banks, jefe de este cuerpo de seguridad.

Así, la Embajada colocó el caso dentro de una campaña pública de disuasión contra la migración irregular, con un formato audiovisual que mezcla imágenes de una detención real con un tratamiento visual asociado al género del oeste.

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MSL