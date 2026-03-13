Tensiones, por voto contra reforma; prevén castigo

Yo no lo haré: líder de Morena en San Lázaro

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que, si bien no aplicará sanciones contra las legisladoras de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la dirigencia nacional del partido podría tomar alguna decisión al respecto.

En entrevista, subrayó que no actuará como “tribunal de conciencia” dentro del grupo legislativo y reiteró que cualquier posible sanción deberá evaluarse en las instancias internas del partido: “Yo no lo haré. Son las instancias partidistas las que tienen que tomar esa definición”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) evitó mencionar por nombre y apellido a quienes desacataron el acuerdo interno.

El Dato: En la sesión del miércoles, además de la exministra Sánchez Cordero, también se ausentaron Manuel Espino (que argumentó temas de salud), Jesús Jiménez e Iván Peña.

“No quiero decir quién porque no los quiero señalar y no quiero ser, ni convertirme, en tribunal especial de conciencia. No lo soy y no lo seré, pero frente a la militancia, nuestra militancia es dura, nuestra militancia es exigente, nuestra militancia exige congruencia y consecuencia y nuestra militancia se ha formado en territorio y exige que todo el mundo respete los principios y respete los ideales de nuestro movimiento”, afirmó.

La declaración ocurre después de que la propuesta presidencial fuera rechazada en San Lázaro al no alcanzar la mayoría calificada necesaria para realizar modificaciones a la Constitución.

Las diputadas que votaron en contra son Giselle Arellano Ávila; Alejandra Chedraui Peralta y Santy Montemayor Castillo. Además, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero, se ausentó durante la votación, pese a haber estado presente en la sesión.

Los perfiles de las diputadas que votaron en contra de la enmienda revelan trayectorias ligadas a los partidos que hoy bloquearon la reforma, ser plurinominales e incluso reelectos.

Giselle Arellano Ávila ha sido candidata del PAN y varias veces del Partido del Trabajo (PT), votó en contra; Alejandra Chedraui Peralta llegó a su curul a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero integra la bancada de Morena, y Santy Montemayor Castillo, legisladora reelecta cuyo origen político también se encuentra en las filas del Verde.

PERSECUCIÓN. En tanto, ayer, jueves, lonas de gran tamaño con la leyenda “Traidores a la patria” y los rostros de varios diputados federales del PT y del PVEM aparecieron colocadas en distintos puentes peatonales de la ciudad de Oaxaca.

Las mantas fueron instaladas en al menos tres puntos estratégicos de la capital oaxaqueña: el puente peatonal ubicado en la colonia Alemán, el puente del Monumento a la Madre y el que se localiza frente al Mercado Zonal de Santa Rosa.

En las lonas aparecen los legisladores verdes Eviel Pérez Magaña y Raúl Bolaños Cacho Cué, así como los petistas Margarita García García, Maribel Martínez Ruiz y Alejandro Avilés Álvarez.

El señalamiento hace referencia a la postura que los legisladores asumieron durante la reciente votación de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y discutida en la Cámara de Diputados de México.

Hasta el momento se desconoce quién o qué grupo estaría detrás de la colocación de estas lonas, ya que ninguna organización o colectivo se ha adjudicado públicamente la acción, que presuntamente ocurrió durante la madrugada.

Petista denuncia actos de intimidación tras votación

› Por Claudia Arellano

Martha Aracely Cruz Jiménez, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), denunció actos de intimidación política en el estado de Oaxaca, luego de que aparecieran mantas en distintos puntos de la entidad en las que se exhibe a legisladoras y legisladores de su bancada que votaron en contra de la reforma electoral.

En conferencia de prensa, explicó que el sentido del voto de su grupo parlamentario respondió a la defensa del pluralismo político, el cual —dijo— es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia.

Cruz Jiménez señaló que en una sociedad democrática deben coexistir distintas ideas, posturas políticas, visiones ideológicas e identidades culturales, las cuales deben poder expresarse y debatirse dentro de las instituciones sin que nadie tenga el monopolio de la verdad.

El Tip: De los 49 diputados petistas en San Lázaro, sólo uno, Jesús Corral Ordóñez, apoyó la reforma, y uno más se ausentó de la sesión.

Recordó que el coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, ha señalado que el Congreso existe precisamente para que las distintas fuerzas políticas debatan y voten conforme a sus convicciones y a la representación que les otorgó la ciudadanía.

En ese sentido, subrayó que votar a favor o en contra de una reforma forma parte del ejercicio democrático y no debe ser motivo de persecución o castigo.

Ante la aparición de las mantas, la legisladora exigió a las autoridades de Oaxaca iniciar de inmediato una investigación para identificar a los responsables de colocar estos mensajes anónimos dirigidos a exhibir a los congresistas por el sentido de su voto.

“En democracia se puede estar en desacuerdo, se puede votar distinto, se puede debatir y confrontar ideas; lo que no se puede permitir es que se intente intimidar a quienes piensan diferente”, afirmó.

Finalmente, la diputada reiteró el compromiso de su bancada con la defensa del pluralismo, el respeto a las instituciones y el derecho de todas las fuerzas políticas a expresar sus ideas y votar conforme a su conciencia.