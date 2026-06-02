Alertan por lluvias intensas en siete estados; prevén acumulados de hasta 150 mm

Siete estados enfrentarán lluvias muy fuertes con puntuales intensas durante los próximos dos días, con acumulados de 75 a 150 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Para este miércoles 3 de junio, el organismo prevé precipitaciones de mayor fuerza en el sur de Jalisco; el centro, este y sur de Puebla; el centro de Veracruz; las zonas norte, centro y sur de Oaxaca; además del centro y sur de Chiapas.

El jueves 4 de junio, el pronóstico incluye al centro y noreste de Coahuila, el norte de Nuevo León, el sureste de Puebla, el centro de Veracruz, el norte y este de Oaxaca, así como el centro y este de Chiapas.

#ComunicadoCNPC | CNPC EXHORTA A LA POBLACIÓN DE SIETE ESTADOS A APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LLUVIAS INTENSAS EN LOS PRÓXIMOS DÍAS



🔹Las entidades donde se pronostican precipitaciones fuertes son: Jalisco, Puebla,

Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Coahuila y Nuevo León.

🔹EI SMN… pic.twitter.com/sfXmaG56L6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 3, 2026

Ante el escenario meteorológico, la CNPC, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población aplicar medidas preventivas y atender sólo información de canales oficiales del SMN, la CNPC y las unidades locales de Protección Civil.

Ríos, arroyos, vados, pasos a desnivel y calles inundadas representan los principales puntos de riesgo, por lo que las autoridades llamaron a no cruzarlos a pie ni en vehículo. La fuerza de la corriente puede arrastrar personas o automóviles en pocos segundos.

Zonas cercanas a cauces de agua o laderas requieren mayor atención. La recomendación para las familias que viven en esos puntos es ubicar rutas hacia espacios seguros y mantener planes básicos de actuación ante cualquier emergencia.

Basura, escombros u objetos que bloqueen alcantarillas y desagües deben retirarse para reducir riesgos durante las precipitaciones. En caso de actividad eléctrica, la indicación oficial es permanecer en interiores y evitar refugio bajo árboles, estructuras metálicas o postes de energía.

Como parte del operativo preventivo, la SSPC informó que la CNPC mantiene vigilancia continua sobre los sistemas meteorológicos, en coordinación con el SMN, autoridades estatales y gobiernos municipales, con el objetivo de actuar ante cualquier contingencia.

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MSL