El oficialismo quiere obtener todo el control político del país

El Ejecutivo de la Cuarta Transformación se ha esforzado en tener control absoluto del Poder Legislativo, así como también del Judicial, los muchos recovecos de la tarea de crear o modificar leyes generan sorpresas que echan abajo los planes del oficialismo.

Recientemente, en el anterior periodo ordinario de sesiones, fue frenada una reforma constitucional en materia electoral que tenía entre otros puntos destacados reducir el número de legisladores federales mediante la eliminación de los elegidos por representación presidencial y el recorte del financiamiento oficial a los partidos.

La sorpresa es que el freno a ese intento de modificación de la vida política nacional no vino de la oposición, sino desde dentro de las filas oficiales. En efecto, se rompió parcial y temporalmente el bloque gubernamental, pues uno de los satélites de Morena, el Partido del Trabajo (PT) se negó a entregar sus votos por considerar que la iniciativa ponía en resgo su propia existencia. Son pocos los votos del PT, pero suficientes para acabar con la mayoría calificada, requisito indispensable para una reforma a la Carta Magna.

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El coordinador de los diputados de ese partido, Reginaldo Sandoval, otras veces feroz defensor de la llamada Cuarta Transformación, explicó que su desacuerdo se debe a la tendencia de Morena de consolidar toda la fuerza en un solo partido político.

Si ese acuerdo resultó sorpresivo, más fue lo ocurrido en los últimos días en la misma Cámara de Diputados en ocasión de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones promovido desde Palacio Nacional, para aprobar reformas al sistema electoral.

Pero durante los debates, en la Cámara de Senadores Alejandro Moreno sostuvo que Morena se ha desplomado más de 20 puntos y ya no saben que hacer. Y pregunto seguirán protegiendo a Rubén Rocha Moya, lo cubrirán con un manto de impunidad los narco-políticos oficiales.

Y señaló Morena va a ser complice de todos los señalamientos internacionales en contra de los narco-gobernadores de ese partido. Por lo pronto dejaron que el senador que anda huyendo, Enrique Inzunza, a quien Estados Unidos reclama se niegue a asistir a una reunión legislativa, por el miedo que tiene.

Y durante la sesión de los diputados, la exministra de la Corte Olga Sánchez Cordero se negó a votar a favor de la ley contra injerencia extranjera, pues señaló “estamos frente a una norma que no establece con precisión el contenido y alcance como juzgadora puedo decirles que se puede rellenar con cualquier cantidad de supuestos normativos, por lo que voto en contra.

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La senadora priista Carolina Viggiano fue directa al señales del Verde, deñ PT y de Morena, que todo este berenjenal le ha caido al sistema como anillo al dedo, pero ahora les va a caer como anillo al dedo la justicia que vienes detrás de ustedes. Esto fue durante la discusión de diputados sobre la reforma judicial que aplaza hasta el 2028 la elección de jueces y magistrados.

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El zacatecano Saúl Monreal, le dijo a la nueva dirigente de Morena Ariadna Montiel que se disciplinaba y no buscaría la gubernatura de su estado, que no tiene oportunidad de lograrlo porque su hermano es el actual mandatario y no permiten los estatutos de su partido, heredar los puestos a los familiares. Dice que están en contra de Saúl, sus hernanos David y Ricardo y sobre todo Palacio Nacional.

Sin embargo, dice que lo buscaron líderes del PT, a través de la senadora Geovanna Bañuelos y el Partido Verde, por conducto de Carlos Puente, partidos que lo habían descartado hace unas cuentas semanas. La lucha la continuará realizando el menos de los Monreal, sabe que se les puede descomponer esa entidad.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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