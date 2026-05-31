AICM concluye primera fase de modernización previo al Mundial 2026

Culminan la primera fase de remodelaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez"

La primera fase del programa de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) concluyó sin frenar operaciones, pese al flujo diario de más de 200 mil usuarios, informó la Secretaría de Marina (Semar).

El avance forma parte del plan de preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 e incluye 106 proyectos de infraestructura, equipamiento y servicios. Para todo el programa, la inversión prevista ronda los 10 mil millones de pesos.

Durante esta etapa, el aeropuerto intervino 394 mil metros cuadrados de áreas de atención a pasajeros en las terminales 1 y 2. Además, recuperó 34 mil metros cuadrados para ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y espacios de servicio.

A la par de las obras, el AICM mantuvo su desempeño operativo entre los más competitivos del mundo. Cirium colocó a la terminal capitalina en el tercer lugar internacional de puntualidad durante 2024 y 2025, con calificaciones de 84.04 y 86.55 por ciento, respectivamente.

Áreas remodeladas en la terminal 2 del AICM ı Foto: Cuartoscuro

Modernizan líneas de inspección, cámaras de seguridad y más

Para agilizar el tránsito de viajeros en horarios de alta demanda, la modernización elevó 25 por ciento las líneas de inspección de seguridad. En materia migratoria, el aeropuerto instaló 40 puertas electrónicas, conocidas como e-Gates, y amplió sus módulos hasta 60 posiciones.

Con esos cambios, los tiempos de espera en filtros migratorios pasaron de hasta 40 minutos a un promedio cercano a nueve minutos durante los periodos de mayor afluencia, según la información difundida por la dependencia federal.

También se incorporó un sistema de videovigilancia con 3 mil 629 cámaras apoyadas con inteligencia artificial, junto con plataformas digitales de información al pasajero, mayor conectividad y nueva señalización en espacios de tránsito.

Diversas áreas del AICM fueron remodeladas previo al inicio del Mundial 2026 ı Foto: Cuartoscuro

Bajo el mismo programa, la infraestructura aeronáutica sumó una calle de rodaje de salida rápida, obra destinada a reducir el tiempo de ocupación de pista por cada aeronave y elevar la eficiencia en las maniobras.

Desde abril del año pasado, alrededor de 2 mil trabajadoras y trabajadores participaron cada día en esta primera etapa, considerada por la Semar como una de las intervenciones más relevantes en el AICM durante las últimas décadas.

Hacia la siguiente fase, la Marina aseguró que mantendrá la disciplina operativa para preservar la seguridad, la continuidad de servicios y la conectividad nacional e internacional de la principal terminal aérea del país.

La remodelación del AICM incluyó mejoras en terminales, filtros de seguridad, migración, estacionamientos y sistemas tecnológicos para agilizar la atención a pasajeros. ı Foto: Semar

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