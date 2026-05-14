Binomio canino detecta 8 kilos de cocaína ocultos en silla de ruedas en el AICM

Binomio canino detecta presunta cocaína oculta en silla de ruedas, en el AICM.

Autoridades federales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a un hombre que llevaba consigo 8.8 kilogramos de presunta cocaína ocultos en una silla de ruedas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el cargamento representa 18 mil dosis de la droga y una afectación económica estimada de un millón 936 mil 125 pesos para el crimen organizado.

El aseguramiento ocurrió durante labores de inspección en la Aduana del aeropuerto capitalino, donde un binomio canino detectó el narcótico en la silla de ruedas que transportaba el pasajero.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con personal aduanal, de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR), utilizaron un sistema de rayos X con el que detectaron irregularidades en la silla. Tras una revisión más detallada, las autoridades localizaron ocho paquetes con la presunta droga.

El pasajero quedó detenido y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con apoyo de un binomio canino y equipos de rayos “X”, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y Aduanas, detuvieron en el AICM a un hombre que transportaba ocho paquetes con más de 8 kilos de cocaína ocultos en una silla de ruedas.



Esta acción… pic.twitter.com/AOcqs8ipWa — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 14, 2026

En abril, dos aseguramientos de cocaína en el AICM

El pasado 4 de abril, un hombre de nacionalidad extranjera fue detenido por autoridades federales con más de tres kilogramos de presunta cocaína oculta en una maleta en la Terminal 2 del AICM.

Elementos de la Marina y personal de Aduanas aseguraron el equipaje tras interceptar al pasajero, proveniente de Bogotá, Colombia.

Tras revisar la maleta y detectar un doble fondo, las autoridades aseguraron dos bolsas de plástico con aparente cocaína, con un peso aproximado de 3.295 kilogramos.

Asimismo, una inspección con equipo especializado y pruebas colorimétricas arrojaron resultados positivos a probable cocaína, por lo que el detenido quedó a disposición de la FGR.

Días antes, el 2 de abril, la Marina informó la detención de una mujer extranjera en el AICM con presunta cocaína oculta en frascos que aparentaban contener productos cosméticos.

El aseguramiento se realizó en la Terminal 2, donde encontraron a la pasajera 14 frascos escondidos en su equipaje. Tras un análisis con equipo especializado, el contenido dio positivo a clorhidrato de cocaína.

La mujer, identificada como María “N”, procedente de Bogotá, fue detenida y posteriormente vinculada a proceso por su presunta participación en el “delito de contra la salud en la modalidad de introducción de narcótico al país”, por el que permanece en prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la FGR, al momento de su detención transportaba 14 botellas de shampoo que contenían 2 litros con 398 mililitros de cocaína.

Botellas de shampoo con cocaína aseguradas en el AICM. ı Foto: FGR

Con información de César Huerta.

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cehr