Posponen sentencia contra agresor de activista Natalia Lane; audiencia será el 20 de mayo

Un juez a cargo en el Reclusorio Sur pospuso definir la sentencia contra Alejandro “N”, el agresor de la activista y trabajadora sexual Natalia Cruz Cruz, ya que ninguno de sus tres abogados se presentó a la audiencia de este jueves.

“Bueno pues, el juez determinó que no se podía llevar a cabo la (…) individualización para la reparación del daño y la sentencia en años, entonces la próxima audiencia se va a hacer el próximo 20 de mayo y la idea es que en esa audiencia ya se pueda desahogar todo”, afirmó Natalia Lane.

Tras la sesión, la activista afirmó sentirse exhausta por las constantes revictimizaciones a las cuales ha estado sujeta durante los ya casi cinco meses de juicio oral que ha durado el caso.

“Yo creo que también ha sido parte de la estrategia de la defensa de mi agresor el poder retrasar las audiencias, buscar este desgaste emocional y físico y creo que lo han logrado, a pesar de que obtuvimos una primera gran victoria que fue el fallo de culpabilidad de parte del juez”, añadió Natalia Lane.

Defensa exige sentencia máxima contra agresor de Natalia Lane

Actualmente, la defensa de Natalia Lane ha solicitado a la autoridad judicial que, al tratarse de un caso de intento de feminicidio, se aplique la sentencia máxima en contra de Alejandro “N”, que es de 40 años de prisión.

Ahora, la defensa del acusado tendrá 48 horas para presentar pruebas que acrediten su inasistencia a la audiencia de este 14 de mayo. Además, en caso de que los asesores legales de Alejandro “N” no vuelvan a presentarse, el juez a cargo del caso solicitará su reemplazo inmediato.

“Para nosotros es importante que sea una sentencia máxima porque da un mensaje importante y poderoso (…) del acceso a la justicia para las víctimas y porque como lo he dicho en diferentes momentos, esta es la primera vez que se logra la sentencia a un agresor por tentativa de feminicidio a una mujer transexual en América Latina como sobreviviente”, concluyó Natalia Lane.

▶ #Video | Un juez del Reclusorio Sur pospone la resolución contra Alejandro "N" por el ataque hacia la activista Natalia Lane ante la ausencia de los abogados defensores. La víctima expresa agotamiento emocional frente a las tácticas de retraso que impiden fijar la condena por… pic.twitter.com/jUIroqIBxK — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 14, 2026

Agresión contra Natalia Lane ocurrió hace más de cuatro años

El caso Natalia Lane se remonta al 16 de enero de 2022, fecha en la que la activista sufrió un intento de transfeminicidio en un hotel de calzada de Tlalpan. Después, el 21 de enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió al agresor, Alejandro “N”, vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

Entre 2024 y 2025, la defensa del agresor trató de interponer varios amparos para retrasar el juicio oral; sin embargo, el pasado 13 de abril un juez local declaró culpable al acusado, por lo que tras esta decisión, solamente quedaba pendiente la determinación de una sentencia tras más de cuatro años de proceso judicial.

El18 de julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México avaló la Ley Paola Buenrostro, la cual tipifica los transfeminicidios y sanciona con entre 35 y 70 años de cárcel a quien cometa este crimen.

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cehr