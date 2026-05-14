Transeúntes y conductores de vehículos se ven afectados

Bloqueo en Reforma e Insurgentes afecta vialidad hoy jueves 14 de mayo | VIDEO

Policías jubilados realizan este mediodía un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, como parte de la serie de protestas que han realizado en las últimas semanas en la Ciudad de México

Manifestación este jueves 14 de mayo.
Manifestación este jueves 14 de mayo. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

Policías jubilados realizan este mediodía un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, como parte de la serie de protestas que han realizado en las últimas semanas en la Ciudad de México.

Los integrantes de Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores, S.P. solicitan la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender sus demandas.

Transeúntes y conductores de vehículos se ven afectados por la suspensión del servicio de Metrobús y tránsito en las principales vialidades de la capital.

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Los inconformes solicitan que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (Caprepol) brinde prestaciones a los elementos y un aumento del nueve por ciento a sus salarios.

Alrededor de las 12:00 horas, el grupo de extrabajadores de seguridad pública bloquearon la vialidad en Avenida Paseo de la Reforma para exigir mejores prestaciones para su retiro.

A la altura del cruce con Avenida Insurgentes en el corazón de la Capital, policías pensionados y jubilados cerraron el paso tanto a automóviles privados como al servicio de Metrobús.

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FGR

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