Bloqueo en Reforma e Insurgentes afecta vialidad hoy jueves 14 de mayo | VIDEO

Policías jubilados realizan este mediodía un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, como parte de la serie de protestas que han realizado en las últimas semanas en la Ciudad de México.
Los integrantes de Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores, S.P. solicitan la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender sus demandas.
Transeúntes y conductores de vehículos se ven afectados por la suspensión del servicio de Metrobús y tránsito en las principales vialidades de la capital.
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Los inconformes solicitan que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (Caprepol) brinde prestaciones a los elementos y un aumento del nueve por ciento a sus salarios.
Alrededor de las 12:00 horas, el grupo de extrabajadores de seguridad pública bloquearon la vialidad en Avenida Paseo de la Reforma para exigir mejores prestaciones para su retiro.
A la altura del cruce con Avenida Insurgentes en el corazón de la Capital, policías pensionados y jubilados cerraron el paso tanto a automóviles privados como al servicio de Metrobús.
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FGR