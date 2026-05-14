Bloqueo en Reforma e Insurgentes afecta vialidad hoy jueves 14 de mayo | VIDEO

Policías jubilados realizan este mediodía un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes, como parte de la serie de protestas que han realizado en las últimas semanas en la Ciudad de México.

Los integrantes de Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores, S.P. solicitan la presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para atender sus demandas.

Transeúntes y conductores de vehículos se ven afectados por la suspensión del servicio de Metrobús y tránsito en las principales vialidades de la capital.

Los inconformes solicitan que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México (Caprepol) brinde prestaciones a los elementos y un aumento del nueve por ciento a sus salarios.

Alrededor de las 12:00 horas, el grupo de extrabajadores de seguridad pública bloquearon la vialidad en Avenida Paseo de la Reforma para exigir mejores prestaciones para su retiro.

A la altura del cruce con Avenida Insurgentes en el corazón de la Capital, policías pensionados y jubilados cerraron el paso tanto a automóviles privados como al servicio de Metrobús.

13:19 #PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma entre Lieja y La Glorieta de la Joven de Amajac así como Av. Insurgentes entre Puebla y Antonio Caso, por manifestantes en la zona. #AlternativaVialAv. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/PBi97UUKOe — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR