Clima CDMX: ¿Se pronostica lluvia hoy 14 de mayo?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este jueves la onda de calor prevalecerá en varias entidades, mientras que el frente frío número 50 dejará de afectar al país, por lo que la temperatura ascenderá.

Se espera que este 14 de mayo la temperatura comience a incrementar gradualmente al noreste, oriente, centro y sureste del país, por lo que incluso la ola de calor prevalecerá en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, y Chiapas.

También se pronostica que un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco.

Pronostico del clima 14 de mayo ı Foto: SMN

Pronóstico del clima CDMX 14 de mayo

En cuando a la Ciudad y el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional apuntó que para este jueves se pronostica cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco a templado por la mañana, y frío en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde se pronostica que el ambiente sea cálido con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en el Estado de México, y lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en la CDMX, que posiblemente estarán acompañadas con descargas eléctricas.

La tempeatura máxima estimada para la CDMX es de 26 a 28 grados Celsius, y la temperatura mínima estimada es de 12 a 14 grados Celsius, con viento de componente norte de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Viento fuerte ı Foto: Especial

El boletín meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala que después del mediodía se prevé un ambiente cálido a caluroso, con cielo despejado.

Se pronostican condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas al sur de la ciudad, con vientos de Norte de 5 a 25 kilómetros por hora, por lo que recomiendan estar alerta a los reportes de la SGIRPC.

Se estima que en la mayor parte de la ciudad no se registren lluvias, y se prevé que la temperatura máxima se alcance alrededor de las 15:00 horas, comenzando a descender a partir de las 18:00 horas de este jueves.

Amanece con ambiente fresco y frío en zonas serranas del sur. Después del mediodía, se prevé ambiente cálido a #caluroso, con cielo despejado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras aisladas, principalmente en el sur de la ciudad.



🌡#TemperaturaMáxima: 26 °C.… pic.twitter.com/EhJkupH02I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 14, 2026

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