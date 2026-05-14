Metro CDMX HOY 14 de mayo: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 14 de mayo.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

¿Qué líneas presentan retrasos?

El Sistema de Transporte Colectivo informó que, en términos generales, se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, y A; sin embargo, advirtió que las condiciones pueden cambiar debido a eventualidades en el servicio.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 y A.



Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/wSOGj0qrAY — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 14, 2026

Líneas con mayor afluencia

De acuerdo con el reporte oficial, algunas de las lineas podrian presentar una afluencia moderada, lo que podría generar mayores tiempos de espera tanto en andenes como al momento de abordar los trenes.

Ante esta situación, el Metro señaló que cuenta con personal desplegado en estaciones y terminales para agilizar la operación y atender a los usuarios.

Estaciones cerradas por trabajos

El organismo también recordó que continúan los trabajos de rehabilitación en algunas estaciones, por lo que permanecen cerradas:

San Antonio Abad, Portales y Nativitas, de la Línea 2

Auditorio, de la Línea 7

En estos puntos, los trenes no realizan ascenso ni descenso de pasajeros hasta nuevo aviso.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas (Línea 2), así como Auditorio (Línea 7), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



La estación… pic.twitter.com/Jyugn95q85 — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 14, 2026

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Metro para conocer cualquier actualización en tiempo real.

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MSL