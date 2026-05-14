Alcaldía Álvaro Obregón implementa proyecto piloto para recuperar barrancas.

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, afirmó que su administración trabaja en un proyecto piloto para la recuperación de las barrancas afectadas por la basura, y el cual, de tener éxito estaría listo para replicarse en toda la ciudad para salvaguardar espacios verdes similares.

Luego de comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, el funcionario cuestionó que en los últimos 65 años este sitio de la demarcación se ha deteriorado por el ser humano, por lo cual, consideró, es necesario su rescate mediante diversas acciones, como la que ya llevan a cabo.

“Descompusimos en 65 años un ecosistema milenario. Hoy existe una gran responsabilidad de nosotros de cómo vamos a resarcir ese daño y cómo vamos a hacer una remediación. La intención es: estamos trabajando, hay una concurrencia de niveles, está Conagua, el Gobierno de la Ciudad de México y nosotros.

“Estamos en un proceso de ingenierías para hacer un terracero, el cual estaría integrado por granos que ayudarán a la filtración natural del agua, para que cuando el líquido llegue a la barranca, ésta ya haya pasado por un proceso natural. Si esto sucede, además de estas terrazas, a través de un proyecto verde, con un impacto social”, explicó.

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López Casarín mencionó que mediante este programa se atienden las problemáticas que padecen estas áreas verdes.

El funcionario capitalino destacó que su administración invierte más de 20 millones de pesos anuales para labores de mantenimiento integral a la Presa Río Becerra situada en su demarcación.

La basura acumulada en este lugar, a pesar de las jornadas de limpieza que se hacen todos los años, obstruye que el agua de lluvia fluya, por lo que se tapa y la capacidad aumenta hasta desbordarse, como sucedió con la tromba del lunes pasado.

El edil indicó a La Razón que a alcaldía Álvaro Obregón invierte dos millones 160 mil pesos anuales por concepto del plan Vigilantes de Barranca, además eroga 18 millones de pesos anuales por la renta de dos vactors (vehículo utilizado para limpiar y desazolvar canales, pozos, barrancas, entre otros).

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JVR