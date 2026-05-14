Inaugura Janecarlo EDEN en GAM

EL ALCALDE de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, inauguró el Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) Naturaleza, el tercero de la demarcación para infantes y que tiene distintas actividades recreativas, como un zoológico animatrónico.

Durante la presentación, el funcionario capitalino destacó que el espacio, que antes era el Parque Corpus Christi, fue recuperado en conjunto con vecinas y vecinos maderenses, para quienes está dedicado el nuevo lugar.

“Este espacio, este gran EDEN, el EDEN Naturaleza, es un espacio de más de dos hectáreas, está diseñado para nuestras niñas y niños, pero, también, para las y los jóvenes, para los padres, madres, adultos mayores, y para todas las familias que durante muchos años soñaron con tener un espacio público de primer nivel”, mencionó.

Toma aérea del nuevo parque entregado por el alcalde Janecarlo Lozano, ayer. ı Foto: Especial

Infantes y adultos de distintas edades acudieron a este sitio, el cual abarrotaron para conocerlo y participar en sus distintos atractivos.

En este tercer EDEN hay un zoológico inmersivo con 13 figuras de animales; además, hay un laberinto vegetal de 800 metros cuadrados, una tirolesa, juegos, entre otros espacios recreativos.

Lozano Reynoso además anunció la construcción de cuatro EDEN más en Gustavo A. Madero, uno de ellos dedicado a los dinosaurios.