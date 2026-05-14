Gustavo A. Madero recupera espacio para levantar el EDEN Naturaleza.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, inauguró el Espacio de Desarrollo y Esperanza para la Niñez (EDEN) Naturaleza, el tercero de la demarcación para acercar a niñas y niños a la naturaleza mediante distintas actividades recreativas y un zoológico animatrónico.

Durante la presentación, el funcionario capitalino destacó que el espacio, que antes era el Parque Corpus Christi, fue recuperado en conjunto con vecinas y vecinos maderenses, para quienes está dedicado el nuevo lugar.

“Hasta el cielo está contento, porque hoy inauguramos el tercer EDEN de esta alcaldía. Quiero agradecerles, primero a todos ustedes, porque son el motor de este gobierno, el motor de esta ciudad.

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“Este espacio, este gran EDEN, el Eden Naturaleza, es un espacio de más de dos hectáreas, está diseñado para nuestras niñas y niños, pero, también, para las y los jóvenes, para los padres, madres, adultos mayores, y para todas las familias que durante muchos años soñaron con tener un espacio público de primer nivel”, dijo.

▶ #Video | Así luce el interior del nuevo Parque EDEN Naturaleza que fue inaugurado esta tarde por el alcalde Jeancarlo Lozano (@yancolozano)

El parque cuenta con tirolesa, juegos para niñas y niños, un zoológico de animales animatrónicos y un tren que realiza un recorrido por… pic.twitter.com/QxKIMK1tVd — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 14, 2026

Infantes y adultos de distintas edades de la alcaldía Gustavo A. Madero acudieron a este sitio, el cual abarrotaron para conocerlo y participar en sus distintos atractivos.

En este tercer EDEN hay un zoológico inmersivo con 13 figuras de animales, a las que los visitantes se acercaban para conocer y tomarse fotos; además, hay un laberinto vegetal de 800 metros cuadrados, una tirolesa, juegos, entre otros espacios recreativos.

“Aquí está muy bien, está ubicado en un muy buen lugar. Nunca había habido algo así”, dijo Eucelia Gallegos sobre esta obra, a lo que una acompañante agregó que el anterior Parque Corpus Christi estaba en mal estado y con basura.

Lozano Reynoso además anunció la construcción de cuatro EDEN más en Gustavo A. Madero: uno dedicado a los dinosaurios, el del agua, el tecnológico y el invernal. Los cuatro se enfocarán, principalmente, en el desarrollo y bienestar de niñas, niños y adolescentes.

▶ #Video | Vecinos de la alcaldía GAM (@TuAlcaldiaGAM) hablan sobre la inauguración del Edén Naturaleza, inaugurado hoy por el alcalde Janecarlo Lozano (@yancolozano). Destacan las actividades y este tipo de espacios en beneficio de la ciudadanía



📹: Fernanda Rangel… pic.twitter.com/az3ZsTcSNc — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 14, 2026

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JVR