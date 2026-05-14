‘No habrá olvido, no habrá impunidad; habrá justicia para Ximena Guzmán y José Muñoz’: Brugada

Al presentar avances de las investigaciones por los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, cometidos hace casi un año, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que “no habrá olvido, no habrá impunidad; habrá justicia”, para estos.

Las autoridades de la Ciudad de México ofrecieron conferencia para ar detalles de las investigaciones.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, afirmó que por el doble homicidio suman 18 personas detenidas, además de que un presunto delincuente que tenía relación con estos hechos fue asesinado el año pasado.

También señaló que el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz fue hecha por integrantes de un grupo criminal con presencia en el Valle de México.

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron asesinados el 20 de mayo del 2025 en un ataque directo en la Calzada de Tlalpan.

Las autoridades capitalinas confirmaron que el ataque fue perpetrado por una célula criminal con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque se negaron a revelar el móvil del crimen y la autoría intelectual.

Durante una actualización del caso encabezada este jueves por autoridades capitalinas y federales, señalaron que la reserva de esa información busca proteger la secrecía de las investigaciones.

Ximena Guzmán, entonces secretaria particular de la mandataria capitalina, y José Muñoz, coordinador de asesores, fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan, a metros de la estación Xola del Metro, del lado de la colonia Moderna, durante un ataque a balazos perpetrado por sujetos a bordo de una motocicleta.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitieron establecer que la agresión fue planeada con anticipación. De acuerdo con las autoridades, los responsables realizaron labores de vigilancia durante al menos 20 días para identificar las rutas y movimientos cotidianos de las víctimas.

También informaron que el ataque estaba previsto originalmente para ejecutarse desde el 14 de mayo de 2025, pero no se concretó debido a cambios en la rutina de Guzmán Cuevas, quien ese día no pasó por Muñoz Vega al Metro.

Como parte de las indagatorias, las autoridades identificaron a Francisco “N” como presunto coordinador logístico del ataque. Indicaron que fue captado por cámaras de videovigilancia usando un chaleco fluorescente y un arnés de seguridad mientras realizaba labores relacionadas con la ejecución del crimen.

Además, señalaron que para cometer el ataque fueron utilizados al menos siete vehículos y que uno de los autores materiales fue asesinado posteriormente en el estado de Morelos, presuntamente por integrantes de la misma organización criminal.

Hasta el momento, las autoridades reportan 10 personas imputadas por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa; seis fueron detenidas inicialmente y cuatro más después. Además, hay otras ocho personas investigadas por actividades relacionadas con la célula criminal.

Pese a estos avances, las autoridades insistieron en que no revelarán públicamente el móvil del crimen ni detalles sobre la autoría intelectual mientras continúen las investigaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR