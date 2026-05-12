Brugada alista informe sobre asesinato de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz

Ofrenda dedicada a Ximena Guzmán y José Muñoz en Tlalpan, el 28 de mayo.

El gobierno de la Ciudad de México presentará un informe sobre las investigaciones del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, asesinados el 20 de mayo de 2025.

Según la propia mandataria capitalina, el informe será presentado este jueves 14 de mayo a las 10:00 horas por autoridades capitalinas y federales.

“El próximo 20 de mayo se cumple un año del asesinato de mis compañeros ‘Pepe’ Muñoz y Ximena Guzmán", recordó Brugada Molina. “Pasado mañana, vamos a dar, tanto, aquí está la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría y el Gobierno Federal. Se va a dar un informe sobre este gran tema para nosotros en general”, indicó.

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Por su parte, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, evitó adelantar información y señaló que los detalles serán dados a conocer en el informe.

Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, jefa de Gobierno y José Muñoz, asesor de la mandataria capitalina. Fotos: Redes sociales

¿Cómo ocurrió el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor, respectivamente, de Clara Brugada fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 en un ataque directo sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez.

En esa fecha, dos hombres arribaron a la alcaldía Iztacalco en una camioneta tipo Urban, de la que descargaron una motocicleta. Más tarde, sobre la calzada de Tlalpan, un sujeto con chaleco fluorescente y casco de motociclista abrió fuego contra José Muñoz, quien se disponía a abordar el automóvil en el que lo esperaba Ximena Guzmán.

Asesinato de Ximena y José ocurrió a plena luz del día, en la calzada de Tlalpan. ı Foto: Cuartoscuro

Tras el ataque, el tirador huyó a pie y posteriormente escapó con ayuda de un cómplice a bordo de una motocicleta, la cual abandonaron minutos después en la calle Rubén Darío, en la alcaldía Benito Juárez.

Posteriormente, abordaron un vehículo Nissan Kicks, que también abandonaron en la alcaldía Iztacalco para continuar su escape en la camioneta Urban con dirección al norte del Estado de México.

Asimismo se ubicaron otros dos vehículos, un Renault Fluence y un Chevrolet Optra, utilizados en labores de vigilancia y seguimiento de las rutinas de las víctimas durante mayo, incluido el trayecto a su lugar de trabajo en el Centro Histórico y durante la madrugada del 20 de mayo.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sostiene que la agresión fue planeada, e indicó que participaron al menos seis personas de manera directa en el homicidio y seguimiento a los funcionarios.

Autoridades capitalinas investigan asesinato de colaboradores de Brugada. ı Foto: Cuartoscuro

El 21 de agosto de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, tras el cateo de 11 inmuebles en la Ciudad de México y el Estado de México, fueron detenidas 13 personas relacionadas con el doble homicidio.

Harfuch precisó que seis cateos se realizaron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco, mientras que otros cinco tuvieron lugar en los municipios mexiquenses de Otumba y Coacalco.

Las 13 personas implicadas en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada. ı Foto: Gobierno de México / SSPC / La Razón

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cehr