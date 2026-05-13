“El Sistema de Cuidados sí les toca a los patrones”, dice MC

Legisladores de MC, ayer, en conferencia sobre el Sistema de Cuidados.

EN EL MARCO de la discusión de la ley del Sistema Público de Cuidados, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, sostuvo que los empleadores, así como el Gobierno y el Legislativo, también deben garantizar los derechos de sus trabajadores.

Durante la presentación de los foros hechos por la bancada naranja en la materia, el legislador local dijo que la construcción de un nuevo marco jurídico laboral es indispensable para que jóvenes y adultos con alguna condición física o psicológica, así como personas mayores, logren ejercer la totalidad de sus derechos.

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“El Sistema de Cuidados sí les toca a los patrones. Sabemos la competencia que tenemos en términos laborales, pero sí es una discusión necesaria que tiene que empezar en la ciudad, que tiene que empezar con los patrones, que son el Gobierno, la ciudad y el Congreso para con sus trabajadores. A partir de ahí, podemos empezar a poner ejemplos, y eso sí lo podemos hacer”, afirmó.

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Movimiento Ciudadano presentó los resultados de cuatro foros realizados en zonas periféricas de la ciudad, como Gustavo A. Madero, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan y Cuajimalpa, para conocer las necesidades de la población a las cuales está dirigido el proyecto de ley presentado con anterioridad por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Los legisladores indicaron que varias de las personas entrevistadas señalaron que, en materia laboral, es necesario mejorar las prestaciones que diversas empresas otorgan y las capacitaciones que se ofrecen tanto a trabajadores con alguna condición o padecimiento, así como a quienes realizan actividades de cuidados.

El Tip: El Consejo Ciudadano local considera que las jefas de familia enfrentan una doble o hasta triple carga por los cuidados.

“El cuidado implica una inversión enorme. La mayoría ha reportado más de 60 horas (semanales), y eso deja muy poco espacio para realizar una actividad formal”, expuso Royfid Torres.