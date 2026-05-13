Descartan un tema de trata en caso de Edith

Un joven pasa frente a la ofrenda para Edith Guadalupe, el 21 de abril.

LA FISCALA General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que el presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdes Zaldívar, Juan Jesús “N”, sí tuvo contacto previo con la víctima y descartó que el caso esté relacionado con trata de personas mediante una falsa entrevista de trabajo.

Durante la conferencia en materia de seguridad, encabezada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la funcionaria local explicó que la investigación cuenta con “evidencia adicional muy importante” que fortalece la imputación en contra del sospechoso, detenido el mismo día en que fue localizado el cuerpo de la joven en un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

“Podemos decir, en términos generales, que sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan Jesús ‘N’, que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o con un esquema de trata, como se manejó en algunos medios de comunicación”, señaló Alcalde Luján.

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La titular del órgano autónomo indicó que la familia de la víctima solicitó discreción sobre el móvil del feminicidio, por lo que evitó dar más detalles acerca de la relación entre ambos.

Pese a que en el proceso de investigación del feminicidio tres policías de investigación de la Fiscalía fueron suspendidos e investigados por diversas irregularidades, Alcalde Luján rechazó que la investigación haya sido “desaseada”, pero sí reconoció las omisiones por parte de funcionarios.

Ante las acciones y omisiones, la fiscala capitalina comentó que se llevará a cabo un reforzamiento de las células de búsqueda inmediata y habrá ajustes a los protocolos de actuación.