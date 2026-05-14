Aumentan 50% los accidentes de vehículos eléctricos en la CDMX

Los accidentes viales registrados en la Ciudad de México en los que están involucrados Vehículos Eléctricos de Movilidad Personal (Vemepe), como bicicletas, motocicletas y scooters electrónicos, aumentaron 50 por ciento en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado.

El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, explicó a La Razón que los hechos de tránsito pasaron de 128 a 192 en los periodos analizados.

El Dato: Comerciantes de vehículos eléctricos de la ciudad consideran que la regulación y emplacamiento de estas unidades impactará en sus negocios con la reducción de la venta.

Además el titular del órgano desconcentrado dijo que en el último año se han registrado 582 accidentes y marzo del presente año fue el mes con mayor incidencia, con 9.6 por ciento de los reportes.

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“Es un número muy alto de incidentes que ocurren en la vía pública, pero hay muchos otros que no conocemos, pues no se reportan. Chocan entre sí, con peatones, con los bolardos, con la acera”, dijo.

Las alcaldías con más registros fueron Cuauhtémoc, con 155 incidentes; Iztapalapa, con 74; Miguel Hidalgo, con 57; Benito Juárez, con 47, y Coyoacán, con 43.

En las calles es común observar a usuarios de Vemepe circular a altas velocidades mientras sortean autos, motocicletas y peatones. En algunos casos, incluso, circulan en sentido contrario. Todos lo hacen sin casco y hasta con niños a bordo.

25 kilómetros por hora es la velocidad máxima de los Vemepe

Asimismo, en zonas en las que está prohibida su circulación, como el corredor Francisco I. Madero, en el Centro Histórico, y la calle Gante, en la colonia Juárez, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Guerrero Chiprés además mencionó que el alza de hechos viales está relacionada con el crecimiento acelerado de este tipo de unidades en la capital, donde actualmente se estima que circulan alrededor de 150 mil unidades, con un ritmo de crecimiento más rápido que el registrado por las motocicletas en la última década.

“Es mucho más notorio (el aumento de Vemepe) de lo que fue el crecimiento de las motocicletas, que pasaron en 10 años de 75 mil a más de 820 mil. En este caso hablamos de que, quizá, en la tercera parte del tiempo se estima que ya hay alrededor de 150 mil de estas unidades”, explicó.

El titular del órgano señaló que este crecimiento responde a diversos factores, entre ellos el bajo costo de las unidades, la facilidad de financiamiento y la necesidad de alternativas de movilidad individual.

“Los fenómenos son multifactoriales: la accesibilidad económica, el exceso del crédito para adquirirlos, la necesidad de un transporte independiente que pueda ser guardado en casa sin necesidad de estacionamiento”, indicó.

709 pesos es el costo de la placa que tienen que usar los vehículos eléctricos

El titular del C5 consideró que muchas personas optan por estos vehículos para evitar largas filas y saturaciones en otros transportes. A ello se suma la llegada masiva de mercancía importada que es transportada en estas unidades con facilidad.

“Hay una invasión también de productos chinos que son subsidiados desde su país y que, eventualmente, vienen de economías en las cuales, prácticamente, el salario es minúsculo”, agregó.

Guerrero Chiprés sostuvo que los Vemepe representan una alternativa de transporte accesible para miles de personas, aunque también contribuyen a la saturación vial de la capital.

“En principio, agregan un elemento de saturación a la ya conflictiva situación del tráfico de la Ciudad de México, al mismo tiempo que le ayudan a algunas familias y personas, no necesariamente dedicadas a negocios, pues a transportarse”, dijo.

Ante este panorama, el funcionario consideró necesaria la regulación de estos vehículos y respaldó las medidas impulsadas por la Secretaría de Movilidad para ordenar su circulación, como el emplacamiento a partir del 1 de julio y que los usuarios tengan licencia para conducir.

Además, las autoridades indicaron que los conductores tienen que utilizar casco obligatorio, no circular en vías rápidas o por carriles confinados; asimismo, está prohibido que menores manejen.

“Yo vi en la mañana una señora que iba con dos de sus hijos, una niña de ella, supongo, su hija iba dormida a sus pies en uno de estos vehículos y no tenían nada que la detuviera a los lados. La niña no tenía casco y tampoco el niño”, dijo Guerrero Chiprés.

Añadió que “la regulación es importante” y señaló que estos medios de transporte contribuyen a la movilidad si se sujetan a las reglas.

Sobre el proceso de regularización, el funcionario local celebró que los vehículos nuevos deban registrarse ante las autoridades capitalinas, ya que esto representa poner en orden y regla a los Vemepe, los cuales actualmente circulan sin ellas.

INSEGURIDAD EN LAS CALLES ı Foto: Especial

LOS PONEN EN REGLA. La regulación, aprobada en agosto de 2025, establece que los Vmepe deberán contar con placas, tarjeta de circulación, seguro y licencia específica desde el 1 de julio, con un periodo de regularización que concluirá en agosto del presente año.

Las disposiciones aplicarán para unidades con potencia igual o mayor a 250 watts o que superen los 25 kilómetros por hora.

Los vehículos fueron clasificados en dos categorías: Tipo A, para unidades menores a 35 kilogramos, y Tipo B, para aquellas con peso de entre 35 y 350 kilogramos.

Además del uso obligatorio de casco, la normativa prohíbe circular sobre banquetas, ciclovías y carriles confinados.