Temen que ventas de las motos, bicis...eléctricas bajen por el emplacamiento

UN HOMBRE conduce una moto eléctrica, sin casco y al teléfono, el 5 de mayo

Comerciantes consultados coincidieron en que el emplacamiento de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) que oferten desde el 1 de julio impactará en una reducción de las ventas y una ligera alza en los costos para entregar los vehículos con los engomados requeridos por el Gobierno capitalino.

El encargado de DJ Scooters y Bicis Eléctricas, Hans Medina, estimó una pérdida de 40 por ciento en la comercialización de este tipo de unidades que se han popularizado en la Ciudad de México por su bajo costo y porque, anteriormente, no necesitaban ningún registro ante la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El Dato: El Congreso de la Ciudad de México aprobó el 15 de agosto, de manera unánime, la iniciativa de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para la regulación de los Vemepe.

“Pensamos perder, aunque sea un 30 por ciento o 40 por ciento de las ventas que tenemos, aunque, pienso, actualmente no nos hemos dado cuenta de lo que nos puede perjudicar como tal.

“Quizá, también la gente tenga más precaución, porque debe hacer más procedimientos para tener un equipo eléctrico”, dijo el vendedor a La Razón.

Esto, porque el pasado 5 de mayo la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que todos los Vemepe nuevos que sean vendidos en la ciudad, como bicicletas, scooters y motocicletas eléctricos, tienen que contar con una placa de circulación desde el 1 de julio.

6 mil pesos puede ser el costo de una bicimoto eléctrica o de un scooter

De acuerdo con lo establecido por la Semovi, estas unidades se caracterizan por tener una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, contar con un motor con una potencia continua nominal a partir de 250 watts y hasta un kilowatt.

La matrícula tipo A la tienen que portar los vehículos con un peso menor a 35 kilogramos y la tipo B, aquellos de entre 35 y 100 kilogramos. Para ambos casos, los conductores deben contar con una licencia que cuesta 572 y mil 142 pesos, respectivamente.

En el caso de los vehículos que actualmente circulan en la capital, sus propietarios los deben emplacar entre el 1 de julio y el 20 de noviembre, pues desde el 1 de septiembre las autoridades comenzarán a aplicar sanciones.

45 kilómetros por hora llegan a alcanzar algunos modelos de bicicletas eléctricas

La encargada de piso de Garow, otra marca especializada en Vemepe, Miriam Garzón, coincidió con Hans Medina sobre la reducción de las ventas que prevén y estimó que haya una pequeña alza en el costo de las unidades para solventar el gasto por las placas con las que se tienen que vender.

“Seguramente habrá algún costo (por el emplacado), pero, considero, dependerá de la unidad y determinados parámetros para que la gente aún piense en adquirir estas unidades, para que no sea algo excesivo, un costo desproporcionado”, comentó la mujer.

La comerciante consideró que otro impacto por la medida de la administración local es la posibilidad de que algunos clientes, al enterarse de los nuevos trámites de la Semovi, desistan de su intención de compra. En ello coincidió Hans Medina, quien agregó que también las personas podrían, en ese caso, preferir comprar un vehículo con motor impulsado por gasolina.

Monserrat, madre de un niño de siete años y dueña de una moto eléctrica, contó que en este momento está desempleada y desembolsar para pagar la placa, la licencia de conducción y otros objetos queridos por las autoridades se le complicará.

“Lamentablemente, pienso que lo hacen para sacar dinero. A mí el vehículo me salió en nueve mil pesos. Ahorita no cuento con un trabajo, entonces sí se me dificulta pagar los nuevos requisitos. Yo sólo lo uso para el traslado a la escuela, es lo único, realmente no salgo a avenidas principales, porque no quiero arriesgarme yo ni mucho menos a mi hijo”, dijo.

El Tip: Estudios indican que entre 2020 y 2024, los puntos de venta de los Vemepe aumentaron casi dos mil por ciento.

Entre lo establecido por la Semovi está que los conductores tienen que pagar 709 pesos por la placa para los vehículos, así como ajustarse al reglamento para motociclistas, por lo que están obligados a conducir con un casco certificado, cuyo valor puede ser de mil pesos en adelante.

En materia de conducción, los usuarios de Vemepe tendrán prohibido circular por ciclovías, banquetas, carriles confinados para autobuses o vías rápidas, en las que la circulación supera los 50 kilómetros por hora.

Conductoras como Laura Helvira Gutiérrez explicaron que, probablemente, no tramiten de manera inmediata su licencia de conducir ni sus placas, pues al adquirir su unidad, el año pasado por un costo de 18 mil pesos, jamás pensó que habría un gasto adicional de, al menos, dos mil pesos más para utilizarla.

LA CLASIFICACIÓN │ Costo de placa: $709 ı Foto: Especial

“Yo creo que lo voy a aplazar hasta diciembre. Está mal (el emplacamiento), porque estos vehículos en realidad son eléctricos, no tiene sentido pagar esa cantidad y menos por placas y eso que están poniendo. Yo creo que un precio justo por todo, ya con la licencia, sería de unos 400 pesos”, consideró la mujer.

El objetivo del Gobierno local es regular los Vemepe, los cuales han tenido una expansión acelerada y circulan sin reglas.

En los barrios es común observar a usuarios de estos vehículos circular sobre las banquetas e incluso en sentido contrario. Además, en tianguis y mercados, manejan en pasillos angostos y esquivan a los transeúntes.