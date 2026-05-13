Lluvias en la CDMX inundan Congreso, calles del Centro...

Con cubetas, jaladores y recogedores, trabajadores de negocios y hasta diputados del Congreso de la Ciudad de México intentaron sacar el agua que ingresó a sus espacios durante la intensa lluvia de este martes.

Videos publicados en redes sociales muestran cómo en locales de comida cercanos a Ciudad Judicial el líquido entró. La escena se repitió en negocios de alimentos, electrónica y otros giros de la zona centro de la capital.

Una mujer pasa frente al pasillo mojado del Centro. ı Foto: Cuartoscuro y especial

El Dato: La Segiagua prevé que entre mayo y junio las lluvias se mantengan en el promedio de intensidad y para julio, por efectos del fenómeno de El Niño, sean menos fuertes.

“¡Uy, no manches, está bien cabrona la lluvia!”, “hay que esperarnos, a ver si para un poco”, fueron algunas expresiones de usuarios que salían de la estación Normal, de la Línea 2 del Metro y observaban el intenso chubasco. Muchos prefirieron esperarse en la entrada mientras una señora aprovechaba la situación para vender paraguas pequeños en 50 pesos y capas de plástico, en 10. En unos 15 minutos la mujer vendió más de 300 pesos.

Otro sitio afectado fue el Congreso de la Ciudad de México, entre las calles de Donceles y Allende, donde el agua se acumuló afuera. Esta situación provocó que trabajadores y legisladores tuvieran que resguardarse en el sitio.

38 encharcamientos registraron las autoridades por la lluvia del lunes

En un comunicado, el Legislativo informó que la saturación del sistema de drenaje y la acumulación de líquido en las vialidades cercanas causaron el ingreso de agua al sótano. Tras lel desalojo del agua que hicieron trabajadores y diputados, se inició la limpia del sitio afectado.

“Pasamos del bazar del bienestar, a las albercas del bienestar en el Congreso ‘gracias’ a las obras de ‘remodelación’ de Morena ¡ya, neta! ¿para qué son buenos además de encubrir narcogobernadores y pelear con un muerto de hace 500 años?” (sic.), escribió en X la diputada local del PAN, Daniela Álvarez Camacho.

Empleados y diputados limpian el Congreso local. ı Foto: Cuartoscuro y especial

La legisladora del blanquiazul, quien ha sido critica por Morena por calificar de manera despectiva como “tianguis” un bazar de víctimas de violencia de género en el Congreso, publicó videos de cómo se trabajó con cubetas y recogedores para sacar el agua del recinto.

45 de 54 viviendas afectadas por los chubascos están en Azcapotzalco

Otras zonas afectadas por las lluvias fueron la Avenida Zaragoza, en Iztacalco; la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón, en Iztapalapa; la colonia Morelos, en Cuauhtémoc, entre otras.

En una conferencia hecha por la tarde, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, dijo que en lo que va de mayo se registran más lluvias en comparación con el mes completo de 2025.

“Para este mes de mayo ya llevamos 35.5 milímetros; como referencia, el promedio que le mencionaba es de 51. El año pasado, en todo el mes de mayo, llovieron 63. Y ahorita no vamos ni a la mitad del mes y ya llevamos casi más de la mitad de lo que llovió el año pasado, en el mes de mayo.

“Para el mes de mayo, el promedio histórico de lluvia acumulada es de 98 milímetros. El año pasado, para este mes de mayo, llovieron 123. Y a la fecha, que repito, no vamos ni a la mitad del mes de mayo y ya vamos más de 138 milímetros, es decir, más que el año pasado”, explicó.

Al referirse a la tromba del lunes, el funcionario local mencionó que, hasta ese momento, dicho chubasco sería uno de los más intensos y abundantes del año, así como el más fuerte en un mes de mayo.

Trabajadores dezasolvan la Avenida Zaragoza. ı Foto: Cuartoscuro y especial

LOS DAÑOS. La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que la lluvia del lunes provcó 38 encharcamientos en distintos puntos de la capital, de los cuales, la mayor cantidad ocurrió en Tlalpan, con 15; seguida de Xochimilco, con siete; Álvaro Obregón, con seis; Cuajimalpa, con cinco; y Azcapotzalco, con tres.

Además, la funcionaria local reportó afectaciones en 54 viviendas, de las cuales 45 se ubican en Azcapotzalco, donde la Secretaría de la Marina-Armada de México movilizó a 54 elementos y nueve vehículos por el desbordamiento del Río de los Remedios, a la altura de Calzada de las Armas y Liberato Lara, el lunes.