Activista Natalia Lane logra fallo condenatorio contra su agresor por intento de transfeminicidio

La activista y trabajadora sexual Natalia Cruz Cruz, consiguió este 13 de abril un fallo condenatorio contra su agresor Alejandro “N”, por el intento de transfeminicidio ocurrido en enero de 2022.

“Hoy le devolvimos un poquito de justicia a todas esas hermanas que hoy ya no están con nosotras y con nosotres”, dijo Natalia Lane al salir de la audiencia en los juzgados del Reclusorio Sur, en la alcaldía Xochimilco.

Aunque este se convirtió en el primer caso de intento de transfeminicidio en obtener un fallo condenatorio en América Latina, Natalia Lane advirtió que persisten diversos pendientes para la comunidad trans.

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Asimismo, sobre su propio caso, informó que aún falta definir una sentencia y una reparación del daño, en espera de que su caso siente un precedente para que impulse el avance de investigaciones relacionadas con trabajadoras sexuales y personas trans.

“Falta que logremos una sentencia condenatoria, falta que accedamos una reparación del daño, y no pensándola sólo en términos económicos sino en que ninguna carpeta de investigación de una trabajadora sexual o de una transexual terminé sepultada entre los archivos que están en estas oficinas. Necesitamos que estas carpetas avancen, que se prevengan y no se repitan las omisiones que me llevaron a que, más de cuatro años desde que casi me quitan la vida, hayamos logrado llegar a este punto”, señaló.

▶ #Video | Aunque la activista Natalia Lane (@natalia_lane) ha hecho historia al conseguir justicia por el intento de transfeminicidio al que sobrevivió, enlista una serie de pendientes para la comunidad trans https://t.co/HR0aY3RPHe



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La madrugada del 16 de enero de 2022, Natalia Lane resultó herida en la cara, la nuca y una mano tras un ataque con cuchillo por Alejandro “N” al interior de un hotel ubicado sobre la calzada de Tlalpan, en la Ciudad de México.

En ese entonces, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y lesiones.

Alejandro “N”, agresor de la activista, fue detenido el 21 de enero de 2022 en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tres días después, el 24 de enero, fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio, ambos en grado de tentativa.

El 18 de julio de 2024, el Congreso de la Ciudad de México avaló la Ley Paola Buenrostro, la cual tipifica los transfeminicidios y sanciona con entre 35 y 70 años de cárcel a quien cometa este crimen.

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cehr