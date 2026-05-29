Cuajimalpa advierte que no permitirá construcciones irregulares rumbo al Mundial 2026.

De cara a los proyectos de infraestructura y movilidad que se desarrollarán en la capital con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos OrvañanosRea, advirtió que no permitirá construcciones irregulares ni ampliaciones fuera de la ley en la demarcación.

Tras reunirse con Enrique Irazoque Palazuelos, secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, el edil informó que ambas instancias trabajarán de manera coordinada para fortalecer la planeación urbana y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Orvañanos dejó claro que el evento deportivo internacional no será utilizado como argumento para impulsar desarrollos que incumplan con los reglamentos urbanos.

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“En mi gobierno va a prevalecer el orden, el respeto a las leyes y a los reglamentos de desarrollo urbano. Ni un solo nivel de más no autorizado, ni un centímetro a las casas o desarrollos que no lo tengan permitido por ley”, sostuvo.

Cuajimalpa reconoce problemas derivados del crecimiento urbano

El alcalde reconoció que Cuajimalpa enfrenta desde hace años problemas derivados del crecimiento urbano desordenado, por lo que anunció una estrategia para regularizar y supervisar las construcciones en la alcaldía, especialmente aquellas ubicadas en zonas consideradas de riesgo.

Incluso, advirtió que su administración no descarta la demolición de obras que incumplan con las autorizaciones correspondientes.

“Vamos a demoler, si es necesario, las viviendas en los desarrollos que no estén autorizados y, desde luego, en zonas de riesgo vamos a ser implacables”, afirmó.

El edil reiteró que la prioridad será salvaguardar la integridad de las familias y evitar que existan asentamientos o edificaciones que representen un peligro para la población.

La reunión entre autoridades locales y capitalinas tuvo como objetivo fortalecer la coordinación institucional para impulsar un crecimiento urbano ordenado, seguro y sustentable en una de las alcaldías con mayor presión inmobiliaria de la Ciudad de México.

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JVR