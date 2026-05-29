Clara Brugada presenta plataforma de transparencia para consultar las obras del Mundial 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este día la Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial FIFA 2026 , una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía consultar, de manera abierta y accesible, la información relacionada con las obras concluidas y aquellas que continúan desarrollándose en el marco de la justa deportiva.

La plataforma se nutrirá progresivamente con información de las más de 2 mil obras que se realizan en la capital del país y tiene como propósito rendir cuentas claras sobre el ejercicio de los recursos públicos, así como transparentar las inversiones históricas que se llevan a cabo en beneficio de la población.

“Cumplimos hoy uno de los compromisos que asumimos rumbo al Mundial. Presentamos esta plataforma de transparencia de obras en el contexto de esta gran fiesta deportiva. Todas son obras estructurales y de beneficio permanente para la ciudadanía. Como lo hemos reiterado, una y otra vez: el Mundial se disfruta, estamos listos para recibirlo, será recordado, pero las obras permanecen, y eso es lo verdaderamente importante”, enfatizó la mandataria capitalina.

En conferencia de prensa, realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina explicó que el objetivo de esta herramienta es ofrecer un portal interactivo, sencillo, accesible y amigable para la consulta de inversiones, proyectos y avances de las obras que se llevan a cabo en la ciudad.

Detalló que la inversión vinculada a las obras realizadas en el contexto del Mundial asciende a más de 23 mil millones de pesos, monto que será transparentado en la plataforma, como parte de un ejercicio proactivo de rendición de cuentas.

Aclaró que esta herramienta no sustituye las obligaciones legales de transparencia del Gobierno de la Ciudad de México, las cuales se cumplen de manera permanente.

La jefa de Gobierno recordó que la inversión pública de la capital para este año alcanzó los 59 mil millones de pesos, y subrayó que cada peso destinado a infraestructura permanecerá al servicio de la ciudadanía mucho después de que concluya el torneo.

“El Mundial ha sido un acelerador de proyectos estratégicos para la ciudad. Lo que buscamos con esta plataforma es ofrecer cuentas claras y recursos transparentes, fortaleciendo la confianza ciudadana”, afirmó.

¡El Mundial se disfruta, pero las obras se quedan para la gente!



Este gran evento impulsa proyectos que transforman nuestra ciudad, mejoran la movilidad, recuperan espacios públicos y elevan la calidad de vida de millones de capitalinas y capitalinos. El verdadero legado es una… pic.twitter.com/UJIYHSzTAI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 30, 2026

Se desarrollan más de 2 mil obras en la capital del país

Brugada Molina destacó que actualmente se desarrollan más de 2 mil obras que transforman de manera permanente la capital del país. Entre ellas mencionó la pavimentación de más de 250 kilómetros lineales de vialidades, equivalente a la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro, con una inversión superior a los 2 mil 600 millones de pesos.

Asimismo, informó que se han iluminado 334 kilómetros de Caminos para Mujeres Libres y Seguras, y vialidades en más de 60 colonias para fortalecer la seguridad en calles y espacios públicos. También destacó la inversión de mil millones de pesos para la rehabilitación y transformación de 500 escuelas públicas, mientras que este año se intervienen otros 500 planteles educativos.

En materia de espacio público, señaló que se han inaugurado más de 210 mil metros cuadrados transformados en Utopías, además de importantes obras en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se invirtieron 2 mil 400 millones de pesos, de los cuales mil 600 millones se destinaron a mantenimiento integral, y 833 millones a la renovación de 20 estaciones.

“Destinamos dos terceras partes de los recursos al mantenimiento integral del Metro y una tercera parte a la renovación de estaciones”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que, una vez concluido el Mundial, se llevará a cabo una intervención sin precedentes en la Línea 3 del Metro.

Entre los proyectos estratégicos también destacan más de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad, incluida la Ruta Cero o Ruta del Chapulín, que conectará el Metro Chapultepec con Ciudad Universitaria; la ruta Universidad-Huipulco; así como la modernización del Tren Ligero Taxqueña-Xochimilco, conocido como Ajolote, cuya inversión asciende a 2 mil 400 millones de pesos.

A ello se suman 7 mil millones de pesos destinados a la modernización de la red hidráulica, pozos, tanques, colectores, redes de distribución y prevención de fugas; la rehabilitación de 101 mercados públicos; la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús, una de ellas considerada la más larga del mundo al conectar Álvaro Obregón con La Magdalena Contreras; la renovación de los embarcaderos de Xochimilco y la construcción del Parque Elevado sobre Calzada de Tlalpan.

“Y así muchas otras inversiones que se están realizando en la ciudad. No destinamos ni un solo peso a obras que desaparecerán con el Mundial. Invertimos en infraestructura que permanecerá y mejorará la vida de millones de personas. El Mundial aceleró las obras, pero también aceleró la construcción de un nuevo modelo de transparencia, como el que hoy estamos presentando”, subrayó.

¡El Mundial se disfruta, pero las obras se quedan!



Aceleramos la transformación de la Ciudad de México con más de 2,000 obras concluidas que ya son un beneficio permanente para ti.



A partir del 1 de junio, entra a la plataforma y conoce el legado que transforma la ciudad.

​🔗… pic.twitter.com/SgpljJdiGe — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2026

Se combate la desinformación y la descalificación

La mandataria consideró que, frente a las campañas de desinformación y descalificación contra su administración, es fundamental que la ciudadanía conozca la magnitud de las obras que se realizan en beneficio de todas y todos.

“Somos un gobierno cuyo principal logro ha sido incrementar en 55 por ciento la inversión pública en infraestructura. Duplicamos los recursos destinados a agua y drenaje y estamos invirtiendo de manera histórica en la transformación del espacio público”, enfatizó.

En ese sentido, hizo un llamado a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a informar de manera objetiva sobre las acciones que se realizan en la ciudad.

“Somos un gobierno abierto a la crítica. Lo único que pedimos es que se informe objetivamente sobre las obras que estamos realizando y los beneficios que generan para la población”, expresó.

Presentamos la plataforma de transparencia con más de 2 mil obras ya terminadas, y que serán permanentes, que el #Mundial2026 solo aceleró para beneficio de las y los chilangos.



A partir del lunes 1 de junio podrás consultar cada peso invertido en este portal interactivo que no… pic.twitter.com/QqwjtjhUKz — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 29, 2026

Inversión pública de la capital aumentó 55 por ciento respecto a 2024

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, informó que la inversión pública de la capital aumentó 55 por ciento respecto a 2024, gracias a una estrategia orientada a acelerar proyectos prioritarios en materia de infraestructura, movilidad, agua, seguridad y medio ambiente rumbo al Mundial FIFA 2026.

Destacó que actualmente se ejecutan más de 2 mil obras en toda la ciudad, entre ellas 250 kilómetros de repavimentación, equivalentes a 3.5 millones de metros cuadrados; 334 kilómetros de iluminación en Caminos Seguros; 634 obras de agua y drenaje; la rehabilitación de 316 canchas deportivas; la mejora integral de 500 escuelas públicas; la intervención de 104 mercados públicos y más de 100 kilómetros de infraestructura de electromovilidad.

El funcionario detalló que la inversión total destinada a estas acciones asciende a 23 mil 122 millones de pesos. De ese monto, 7 mil millones se destinan a obras hidráulicas; 5 mil 764 millones a movilidad y transporte público, incluyendo Metro, Tren Ligero, Trolebús y la incorporación de 17 nuevos trenes ligeros; además de 2 mil 600 millones de pesos para el programa de repavimentación más amplio en la historia de la ciudad.

En materia de seguridad y recuperación del espacio público, informó que se iluminaron integralmente 60 colonias y se fortaleció la videovigilancia mediante la instalación de más de 30 mil nuevas cámaras. Asimismo, destacó que proyectos como la transformación de Calzada de Tlalpan, la renovación de la Zona Rosa y la rehabilitación de los embarcaderos de Xochimilco forman parte del legado urbano que permanecerá después del Mundial.

Por último, se presentó la nueva Plataforma de Transparencia de las Obras del Mundial, que estará disponible a partir del 1 de junio y permitirá consultar de manera abierta el avance de cada proyecto, montos de inversión, fuentes de financiamiento y evidencia fotográfica, como parte de una política de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas sobre las obras que transforman la Ciudad de México.

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JVR