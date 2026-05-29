Manifestantes arman ‘intervención gráfica antimundialista’ y bloquean Anillo Periférico

Un grupo de manifestantes mantiene bloqueados los carriles centrales y laterales del Anillo Periférico Sur, a la altura de la zona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la alcaldía Tlalpan, lo que provoca afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la movilización forma parte de una actividad denominada “Intervención gráfica antimundialista”, convocada por estudiantes y colectivos, quienes realizan acciones de intervención artística y actividades en el espacio público.

El cierre de la vialidad ha generado carga vehicular en distintos puntos del Periférico Sur, debido a la interrupción parcial de la circulación en ambos sentidos.

⚠️🚧 Manifestantes bloquean carriles centrales y laterales de Anillo Periférico Oriente, a la altura de Zapote, en la alcaldía Tlalpan.



De acuerdo con información difundida por los participantes, la movilización está relacionada con una actividad denominada “Intervención gráfica… pic.twitter.com/4LKJUNd2AD — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) May 29, 2026

Hasta el momento, los manifestantes permanecen en el sitio como parte de la convocatoria, mientras automovilistas reportan complicaciones para transitar por la zona.

Se recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las actividades en el punto.

Más información en un momento...

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL