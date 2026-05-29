Movilización en CDMX

Manifestantes arman ‘intervención gráfica antimundialista’ y bloquean Anillo Periférico

Manifestantes bloquean la vialidad a la altura de la ENAH como parte de una actividad de intervención gráfica en el espacio público

Bloquean Periférico Sur en Tlalpan
Bloquean Periférico Sur en Tlalpan Foto: Captura de pantalla
Por:
Mariana Salazar Lozada

Un grupo de manifestantes mantiene bloqueados los carriles centrales y laterales del Anillo Periférico Sur, a la altura de la zona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en la alcaldía Tlalpan, lo que provoca afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, la movilización forma parte de una actividad denominada “Intervención gráfica antimundialista”, convocada por estudiantes y colectivos, quienes realizan acciones de intervención artística y actividades en el espacio público.

El cierre de la vialidad ha generado carga vehicular en distintos puntos del Periférico Sur, debido a la interrupción parcial de la circulación en ambos sentidos.

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Hasta el momento, los manifestantes permanecen en el sitio como parte de la convocatoria, mientras automovilistas reportan complicaciones para transitar por la zona.

Se recomiendan tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras continúan las actividades en el punto.

Más información en un momento...

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MSL

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