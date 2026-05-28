México, EU y Canadá restringen entrada de pasajeros procedentes de regiones africanas por ébola previo al Mundial.

México, Estados Unidos y Canadá anunciaron una serie de medidas sanitarias coordinadas para evitar mayor riesgo de contagio de ébola en los 3 países, de cara al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un comunicado conjunto, señalaron que las medidas aplicar para los viajeros procedentes de Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur, donde el virus tiene una gran presencia en ascenso.

México, Estados Unidos y Canadá explicaron que el objetivo es proteger la salud de ciudadanos, turistas, aficionados y atletas que asistirán a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

“Este enfoque coordinado tiene como objetivo proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, indicaron.

En ese sentido, afirmaron que las medidas buscan reforzar la seguridad sanitaria durante el evento internacional, sin afectar el flujo de viajes y comercio en América del Norte.

“La salud y la seguridad de todas las personas de la región siguen siendo nuestra máxima prioridad al dar la bienvenida al mundo a Norteamérica”, señalaron los países organizadores del Mundial 2026.

🚨Estados Unidos, México y Canadá anunciaron medidas sanitarias coordinadas para viajeros procedentes de regiones africanas con mayor riesgo de contagio de Ébola, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.



Los tres países señalaron que el objetivo es proteger la salud de… pic.twitter.com/ZdfuWmw2g6 — Azucena Uresti (@azucenau) May 29, 2026

¿Cuáles son las medidas sanitarias por ébola previo al Mundial 2026?

Sobre las medidas, la aerolínea Viva reveló que tiene que ver con la restricción temporal de ingreso al país de visitantes internacionales que hayan visitado Uganda, República Democrática del Congo y/o Sudán del Sur en los últimos 21 días a su llegada a México, Estados Unidos o Canadá.

“Derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 00:00 horas del 28 de mayo de 2026 se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales”, informó la aerolínea.

Por último, pidió a sus clientes verificar la información y los requisitos del viaje antes de acudir al aeropuerto.

“Cualquier actualización oficial será comunicada a través de nuestros canales y redes sociales oficiales”, concluyó en un comunicado.

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JVR