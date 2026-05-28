Explota cohete New Glenn de Blue Origin durante prueba en Florida; no reportan heridos

La empresa aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, sufrió un incidente luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotó durante una prueba estática en una plataforma de lanzamiento en Florida, Estados Unidos.

El incidente ocurrió la noche del 28 de mayo de 2026 en el complejo de lanzamiento LC-36 de Cabo Cañaveral, mientras la compañía realizaba un “hot fire test”, procedimiento en el que los motores del cohete son encendidos sin despegar de la plataforma.

Videos difundidos en redes sociales y transmisiones especializadas mostraron una enorme bola de fuego iluminando el cielo de Florida tras la explosión del vehículo espacial.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Blue Origin confirma “anomalía” en prueba del cohete

Tras el incidente, Blue Origin confirmó que ocurrió una “anomalía” durante la prueba y aseguró que todo el personal fue evacuado de manera segura, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Jeff Bezos también reaccionó públicamente al accidente y señaló que la empresa ya trabaja para determinar las causas de la explosión.

“Fue un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario”, escribió el empresario estadounidense en redes sociales.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

¿Qué es el cohete New Glenn?

New Glenn es el cohete de carga pesada desarrollado por Blue Origin para competir en el mercado espacial con compañías como SpaceX, de Elon Musk. El vehículo comenzó su desarrollo hace más de una década y realizó su primer vuelo orbital en 2025.

El sistema está diseñado para lanzar satélites, misiones comerciales y futuros proyectos lunares vinculados con la NASA. Además, Blue Origin planeaba utilizar este cohete para desplegar satélites de internet de Amazon en órbita terrestre.

De acuerdo con reportes internacionales, el cohete que explotó se preparaba para una próxima misión que contemplaba el lanzamiento de 48 satélites.

Explosión representa nuevo golpe para Blue Origin

La explosión ocurre en un momento clave para Blue Origin, que busca acelerar el desarrollo de New Glenn tras varios retrasos técnicos y revisiones regulatorias.

En abril de 2026, autoridades estadounidenses ya habían iniciado investigaciones relacionadas con otro vuelo del mismo sistema espacial después de problemas durante una misión orbital.

Aunque las autoridades locales indicaron que no existe riesgo para la población cercana, la explosión podría retrasar futuras misiones de Blue Origin y generar nuevas revisiones por parte de organismos federales estadounidenses.

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MSL