¿Asteroide 2024 YR4 tiene riesgo de impactar la Tierra? La NASA lo vigila

La NASA informó que los expertos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra actualizaron los datos sobre la probabilidad que tiene el asteroide 2024 YR4 para impactar contra la Tierra y la Luna.

De acuerdo con la NASA, los expertos utilizaron los datos obtenidos de las observaciones realizadas con el Telescopio Espacial James Webb; ubicado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia en el sur de California, que fueron recopilados entre el 18 de febrero y el 26 de febrero del 2026.

Asimismo, informaron que se refinó la órbita del asteroide que se encuentra cercano a la Tierra, y determinaron que el posible impacto Lunar previsto para el 22 de diciembre del 2032 queda descartado.

Puntualizaron que el asteroide 2024 YR4 pasará a una disancia estimada de 21 mil 200 kilómetros de la superficie lunar, marcando una diferencia significativa ante la probabilidad de 4.3 por ciento que tenía de impactar con la Luna.

Gráfico de las posibles ubicaciones, representadas por puntos amarillos, del asteroide 2024 YR4 el 22 de diciembre de 2032, a fecha de 2 de abril de 2025. ı Foto: NASA

Asteroide 2024 YR4

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto a finales del 2024 en la estación del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ASTRES) ubicado en Chile y que es financiado por la NASA.

En 2025; poco después de que fue descubierto, la información que tenían sobre la trayectoria del asteroide 2024 YR4 indicaba una probabilidad pequeña de impactar con la Tierra.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA que se encuentra ubicado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la agencia en el sur de California informó que el asteroide podría impactarse el 22 de diciembre del 2032 con la Tierra.

Debido a que la probabilidad de colisión llegó a más del 3 por ciento se generó preocupación sobre el daño que este objeto podría producir en la Tierra en caso de impactarse con el planeta.

Visualización del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA ı Foto: NASA

Sin embargo, gracias a las observaciones que se realizaron en todo el mundo, los expetos de la NASA concluyeron que el asteroide no representaba un riesgo de impacto en la Tierra durante el próximo siglo.

Esto se debe a que; de acuerdo con la NASA, “las observaciones iniciales y los modelos de riesgo se actualicen una vez que se recopilan datos adicionales y se pueden perfeccionar los modelos.”

La NASA informó que cuando la trayectoria de los asteroides resulta preocupante se alerta a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria para que se pueda proteger a la Tierra de los asteroides que puedan resultar peligrosos.

Con la finalidad de que se cuente con datos más exactos, “los centros de análisis orbital, como el CNEOS, realizan cálculos más precisos para determinar la probabilidad de que un asteroide colisione con la Tierra.”

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