Joven aclara polémica tras VIDEO viral por el que la apodaron ‘Lady Tacos’: ‘se salió de control’

Una joven originaria de Durango explicó una lamentable controversia luego de que usuarios en redes sociales la apodaran “Lady Tacos” debido a la difusión de un video en el que aparece consumiendo alimentos sobre un puesto ambulante de bisutería, con una actitud altanera.

En la escena, compartida principalmente en la red social X, se observa a la mujer apoyarse sobre la mesa de exhibición de un negocio de joyería mientras come unos tacos. Durante la grabación, una empleada le solicita en varias ocasiones que se retire, al señalar que su presencia obstruye la vista de los productos y afecta las ventas. “Nosotros pagamos una renta aquí por el espacio y no puedes estar aquí; si gustas, allá está el área donde están las personas comiendo los taquitos”, le indica.

No obstante, la mujer se niega a moverse al argumentar que se encuentra en la vía pública. En otro momento del video, responde a la insistencia de la trabajadora: “hazle como quieras” . También se aprecia que coloca su bebida sobre el puesto y permanece en el sitio hasta terminar de comer. Antes de retirarse, deja en el lugar el plato y el envase del refresco.

Aunque la escena generó reacciones divididas, la mayoría de usuarios criticaron la actitud de la mujer y realizaron comentarios sobre el físico de la mujer.

Días después, la joven involucrada, identificada como encargada del marketing del negocio de joyería, publicó un video en TikTok, desde la cuenta @adariorolaminado, para explicar el contexto de la grabación y explicar que el video corresponde a una recreación de situaciones que, dijo, enfrentan con clientes.

Precisó que se trata de escenas actuadas basadas en experiencias reales e indicó que la intención no es exponer a terceros. Incluso, señaló que el video original incluía una descripción en la que se advertía que se trataba de una recreación, algo que no fue tomado en cuenta por parte de la audiencia.

La joven también se refirió las reacciones al clip, al señalar que los comentarios se centraron en su aspecto físico y relató que anteriormente había evitado participar en este tipo de contenidos por ese motivo. “La gente empezó a opinar más que nada sobre mi físico, sobre cómo me veía; se salió totalmente de control ”, expresó.

Añadió que no acostumbra grabar a personas reales para exhibirlas y que, por esa razón, optan por actuar situaciones que viven en el negocio. “No sería capaz de grabar a alguien para que lo ofendan así como me ofendieron”, afirmó.

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cehr