Clara Brugada pone en marcha la nueva UPC Centro Histórico con 686 elementos y 45 patrullas

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la nueva Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Centro Histórico, un esquema de mando único que forma parte de la estrategia de seguridad para garantizar mayor coordinación, agilidad y capacidad de respuesta a la ciudadanía.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina informó que esta nueva corporación estará conformada por 686 elementos y 45 patrullas, cuya misión será brindar tranquilidad tanto a los habitantes como a los más de tres millones de personas que transitan todos los días los cinco kilómetros cuadrados que integran esta zona.

“Este mando único consolida una sola estrategia de seguridad para la ciudad en el Centro Histórico. Evita riesgos de duplicidad o vacíos de responsabilidad en ciertas zonas y calles, y garantiza una respuesta inmediata ante cualquier problemática de inseguridad” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Clara Brugada enfatizó que esta estrategia operará bajo un esquema unificado para identificar patrones delictivos, detectar horarios de riesgo y zonas prioritarias, así como fortalecer despliegues operativos y patrullajes más inteligentes y efectivos, con prioridad en el modelo de policía de proximidad y pie tierra.

Asimismo, explicó que cada uno de los elementos portará una chamarra amarilla fosforescente como parte de su uniforme, a fin de que puedan ser identificados rápidamente por la población que requiera apoyo. Añadió que su labor estará reforzada por las 7 mil videocámaras del C5 instaladas en la zona.

“Ustedes se van a distinguir entre todas las personas que todos los días caminan en esta zona. Queremos una policía más visible, más cercana y más accesible para la población”, expresó la mandataria al dirigirse a los elementos de seguridad.

La Jefa de Gobierno durante su mensaje a elementos de seguridad. ı Foto: Cortesía

La Jefa de Gobierno resaltó que la nueva UPC también tiene como objetivo contribuir a la reducción de delitos de alto impacto y recordó que, entre 2018 y 2025, este tipo de ilícitos disminuyó 80 por ciento en el Centro Histórico.

En ese sentido, llamó a los uniformados a cuidar el Centro Histórico con honestidad, profesionalismo y disciplina, siempre apegados a la ley, reiterando que, “cuidar el Centro Histórico es cuidar un espacio sagrado para la nación. Y esto no es cualquier cosa. El Centro Histórico tiene historia. Aquí, hace más de siete siglos, nació una civilización que maravilló al mundo”.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, subrayó que la creación de la UPC Centro Histórico responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre autoridades para garantizar la seguridad y proteger la integridad y el patrimonio de quienes habitan y transitan diariamente por esta zona.

UPC Centro Histórico contará con 45 patrullas. ı Foto: Cortesía

Explicó que el nuevo esquema reforzará la presencia territorial mediante la unificación de los sectores Centro y Alameda, ampliando el perímetro de actuación de la Policía Preventiva en labores de vigilancia, patrullaje y proximidad. El área estará delimitada por Eje 1 Norte, Avenida Circunvalación, Fray Servando Teresa de Mier, Izazaga, Arcos de Belén, Paseo de la Reforma, Hidalgo y Eje Central.

Asimismo, detalló que la nueva UPC Centro Histórico estará encabezada por el inspector en jefe Luis Amaro López, quien tendrá bajo su responsabilidad 20 cuadrantes y la encomienda de “trabajar con profesionalismo y honradez recorriendo las calles, los barrios, los centros de entretenimiento, los comercios y los recintos históricos y culturales”.

cehr