Activan operativo para prevenir dengue, zika y chinkungunya en el AICM

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México implemetó un operativo para monitorear los mosquitos Aedes aegypti en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Este monitoreo en el AICM se realizará con la finalidad de prevenir enfermedades transmitidas por medio de la picadura del mosquito, como lo son el dengue, zika y chinkungunya.

De acuerdo con la Secetaría de Salud, esta estrategia epidemiológica también tiene la finalidad de “generar información oportuna para fortalecer la respuesta ante posibles escenarios epidemiológicos.”

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Monitoreo de mosquitos en el AICM ı Foto: Redes Sociales

¿En qué consiste el monitoreo de mosquitos del AICM?

Para realizar el operativo, la Secretaría de Salud implementó el despliegue de 51 ovitrampas en las dos terminales del AICM, y estas tienen la finalidad de poder analizar la presencia, densidad y distribución de mosquitos en el aeropuerto.

El programa es realizado por el área de Sanidad Internacional, el Programa de Vectores de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece).

Esta estrategia en coordinación de la Secretaría de Salud y el AICM consiste en vigilancia, estudio científico y monitoreo de la especie Aedes aegypti, que puede ser portador del virus de dengue, o enfermedades como la chikungunya, la fiebre de Zika y el Virus Mayaro.

Esta estrategia entomológica pretende generar información oportuna y confiable para orientar la toma de desiciones de las autoridades sanitarias, así como fortalecer la capacidad de respuesta de estas ante un posible escenario epidemiológico.

Monitoreo de mosquitos en el AICM ı Foto: Redes Sociales

De las 51 ovitrampas que fueron dispersadas en las dos terminales aeroportuarias, 31 fueron localizadas dentro de las instalaciones y 20 en las áreas de pista del aeropuerto ubicado en la capital.

Estos dispositivos permiten monitorear la presencia, densidad y distribución de los mosquitos desde marzo; y se continuará con esta estrategia hasta diciembre del 2026 para tener un seguimiento sostenido.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la estrategia entomológica de monitoreo permite que se puedan detectar los riesgos asociados a la movilidad de las personas que se desplazan en las terminales aéreas de la CDMX.

Asimismo, puntualizaron que esta estrategia es ejecutada de manera conjunta para poder contar con “un seguimiento sostenido de la dinámica de los vectores en este punto estratégico de movilidad internacional.”

Comunicado de la Secretaría de Salud de la CDMX ı Foto: Redes Sociales

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