Mensaje de Sheinbaum en Monumento a la Revolución: Calles cerradas y alternativas viales

Calles cerradas y alternativas viales en CDMX por evento de Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje este domingo con motivo de los dos años de su triunfo electoral, en el que, además, expone los logros alcanzados en su primer año y medio de gobierno.

El evento se lleva a cabo desde el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde se concentrarán la mayoría de los asistentes. Sin embargo, el mismo se transmitirá de forma simultánea en las principales plazas públicas del país.

📺 Conoce dónde podrás ver el mensaje de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein), para conmemorar los dos años de su triunfo electoral en 2024; presentará los avances que ha logrado su gobierno en año y medio de gestión https://t.co/JZuotqLRtJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 30, 2026

Debido a la concentración en el Monumento, autoridades viales han desplegado un extenso operativo de seguridad, y han urgido a considerar calles cerradas. Toma nota de los cierres viales este domingo 31 de mayo por el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué calles están cerradas HOY por el mensaje de Claudia Sheinbaum en Revolución?

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), desde la mañana de este domingo se implementaron cortes a la circulación de las inmediaciones del Monumento a la Revolución.

De esta forma, las calles cerradas por el evento de este domingo son:

Avenida México - Tenochtitlán

Eje 1 Poniente

Avenida Plaza de la República

Ponciano Arriaga

09:09 #PrecauciónVial | Se implementan cortes a la circulación en inmediaciones del Monumento a la Revolución en vialidades como Av. México-Tenochtitlán, Eje 1 Poniente, Av. Plaza de la Republica, Ponciano Arriaga. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma,… pic.twitter.com/EW3dhFek7o — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

Por lo anterior, la SSC-CDMX urgió a considerar alternativas viales como:

Avenida Insurgentes

Avenida Paseo de la Reforma

Ricardo Flores Magón

Avenida Ribera de San Cosme

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

08:32 #PrecauciónVial | Considera cortes a la circulación en inmediaciones del "Monumento a la Revolución", por evento. #AlternativaVial Av. Insurgentes, Av. Paseo de la Reforma, Eje 1 Poniente, Ricardo Flores Magón y Av. Ribera de San Cosme y su continuación Av.… pic.twitter.com/gaUGNNUvNZ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 31, 2026

Cierran estaciones del Metrobús y Metro por evento del domingo

Por otro lado, el Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido al evento de este domingo, suspendió temporalmente el servicio en dos tramos de la Línea 4, la cual recorre la zona Centro de la capital mexicana.

Así, hasta nuevo aviso, no darán servicio los tramos:

Plaza de la República - Glorieta de Colón de la Ruta Sur

Buenavista - Bellas Artes de la Ruta Norte

⚠️AVISO L4 Ruta Norte

1⃣Toma en cuenta, por eventos temporales:

✅Servicio: Teatro Blanquita↔️San Lázaro/ Alameda Oriente.

❌Sin servicio: Buenavista ↔️ Bellas Artes.

(Actualización 08:05 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en: https://t.co/KYPFkxMmrU — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

⚠️AVISO L4 Ruta Sur



2⃣Seguimos informando, por eventos temporales:

✅Servicio: Defensoría Pública ↔️ San Lázaro.

❌Sin servicio: Plaza de la República ↔️ Glorieta de Colón.

(Actualización 08:07h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) May 31, 2026

Mientras que el Metro de la Ciudad de México informó que se mantiene cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 hasta nuevo aviso. Lo anterior pese a que el evento se desarrolla en el Monumento a la Revolución y no en la Plaza de la Constitución como en ocasiones anteriores.

Por esto, el Metro CDMX pidió considerar alternativas para llegar a la zona Centro:

Pino Suárez (Línea 1 y Línea 2)

Allende (Línea 29

San Juan de Letrán (Línea 8)

Bellas Artes (Lińea 2 y Línea 8)

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 31, 2026

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