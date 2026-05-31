Mensaje de Sheinbaum en Monumento a la Revolución: Calles cerradas y alternativas viales

La presidenta Claudia Sheinbaum da un mensaje este domingo con motivo de los dos años de su triunfo electoral, en el que, además, expone los logros alcanzados en su primer año y medio de gobierno.
El evento se lleva a cabo desde el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, donde se concentrarán la mayoría de los asistentes. Sin embargo, el mismo se transmitirá de forma simultánea en las principales plazas públicas del país.
Debido a la concentración en el Monumento, autoridades viales han desplegado un extenso operativo de seguridad, y han urgido a considerar calles cerradas. Toma nota de los cierres viales este domingo 31 de mayo por el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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¿Qué calles están cerradas HOY por el mensaje de Claudia Sheinbaum en Revolución?
De acuerdo con el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), desde la mañana de este domingo se implementaron cortes a la circulación de las inmediaciones del Monumento a la Revolución.
De esta forma, las calles cerradas por el evento de este domingo son:
- Avenida México - Tenochtitlán
- Eje 1 Poniente
- Avenida Plaza de la República
- Ponciano Arriaga
Por lo anterior, la SSC-CDMX urgió a considerar alternativas viales como:
- Avenida Insurgentes
- Avenida Paseo de la Reforma
- Ricardo Flores Magón
- Avenida Ribera de San Cosme
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
Cierran estaciones del Metrobús y Metro por evento del domingo
Por otro lado, el Metrobús de la Ciudad de México informó que, debido al evento de este domingo, suspendió temporalmente el servicio en dos tramos de la Línea 4, la cual recorre la zona Centro de la capital mexicana.
Así, hasta nuevo aviso, no darán servicio los tramos:
- Plaza de la República - Glorieta de Colón de la Ruta Sur
- Buenavista - Bellas Artes de la Ruta Norte
Mientras que el Metro de la Ciudad de México informó que se mantiene cerrada la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 hasta nuevo aviso. Lo anterior pese a que el evento se desarrolla en el Monumento a la Revolución y no en la Plaza de la Constitución como en ocasiones anteriores.
Por esto, el Metro CDMX pidió considerar alternativas para llegar a la zona Centro:
- Pino Suárez (Línea 1 y Línea 2)
- Allende (Línea 29
- San Juan de Letrán (Línea 8)
- Bellas Artes (Lińea 2 y Línea 8)
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