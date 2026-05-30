¿Dónde ver EN VIVO el mensaje de Claudia Sheinbaum por sus dos años de triunfo electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum dará un mensaje este domingo 31 de mayo para conmemorar los dos años de su triunfo electoral en 2024, en el cual, además, presentará los avances que ha logrado su gobierno en año y medio de gestión.

Sheinbaum Pardo, quien se ha referido a este mensaje como uno de “rendición de cuentas”, ha adelantado que en el mismo se presentarán los “resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México”.

🗣️🇲🇽 Presidenta Sheinbaum dará ‘informe’ de gobierno el domingo en el Monumento a la Revolución



Claudia Sheinbaum encabezará este domingo 31 de mayo un acto en el Monumento a la Revolución para presentar un balance de su administración, en el marco de los dos años de su triunfo… pic.twitter.com/wCXDnqtDbk — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 27, 2026

La mandataria federal ha optado por no hacer un mensaje centralizado en una sola plaza pública (como el Zócalo de la Ciudad de México), sino retransmitirlo a través de eventos simultáneos en las principales plazas públicas del país.

Desde la Ciudad de México, el evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución. Además, el mismo también será accesible vía remota. Te contamos dónde ver y escuchar EN VIVO el mensaje de Claudia Sheinbaum por sus dos años de triunfo electoral.

¿Dónde ver EN VIVO el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum por sus dos años de triunfo electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a las y los mexicanos a escuchar su mensaje en conmemoración de los dos años de su triunfo electoral, el cual se transmitirá de forma simultánea en las principales plazas públicas de México.

Domingo 31 de mayo, en el Monumento a la Revolución y en 31 plazas del país, te invito a compartir los resultados de este año y medio de gobierno en defensa de las conquistas del pueblo y de la soberanía de México. pic.twitter.com/kMQlSAeXuT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 29, 2026

A través de un video en sus redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que el evento se celebra este domingo 31 de mayo a las 11:00 horas.

¿Y dónde es posible transmitir el evento? Además de la sede en Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, es posible ver y escuchar el mensaje a través de los canales oficiales del Gobierno federal.

Cuenta en X de la presidenta Claudia Sheinbaum : x.com/Claudiashein

Canal en YouTube de la presidenta Claudia Sheinbaum : youtube.com/@ClaudiaSheinbaumP

Canal en YouTube del Centro de Producción: youtube.com/@centrodeproduccioncepropie5039

Recuerda que en La Razón de México llevaremos a cabo una cobertura minuto a minuto del evento de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.

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