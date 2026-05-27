Presidenta Sheinbaum dará ‘informe’ de gobierno el domingo en el Monumento a la Revolución

La Presidenta Claudia Sheinbaum dará su “informe” por sus dos años de gobierno el domingo en el Monumento a la Revolución, se anunció este miércoles 27 de mayo.

Desde el inicio de semana, Claudia Sheinbaum convocó el próximo domingo 31 de mayo a un “informe” nacional para conmemorar los dos años de su triunfo electoral, que se cumplen el 2 de junio, con una transmisión simultánea desde plazas públicas de los 32 estados del país.

El 24 de mayo, desde Teapa, Tabasco, Claudia Sheinbaum llamó a evitar una concentración única en la Ciudad de México y llevar el mensaje a todo el territorio nacional. “En cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, dijo durante el evento Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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La convocatoria tendrá como eje una explicación política sobre el origen de la Cuarta Transformación (4T), los avances de su gobierno y la relación entre la administración federal y la ciudadanía.

“Se llama rendición de cuentas”, expresó la mandataria al señalar que el mensaje servirá para explicar “de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos”, dijo en su momento Claudia Sheinbaum.

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FGR