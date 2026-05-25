CSP convoca a “informe” en favor de transformación y por la soberanía

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó el próximo domingo a un informe nacional para conmemorar los dos años de su triunfo electoral, que se cumplen el 2 de junio, con una transmisión simultánea desde plazas públicas de los 32 estados del país.

Desde Teapa, Tabasco, la mandataria llamó a evitar una concentración única en la Ciudad de México y llevar el mensaje a todo el territorio nacional. “En cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe”, dijo durante el evento Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

CLAUDIA Sheinbaum, ayer, en Tabasco. ı Foto: Especial

El Dato: El gobernador de Tabasco, Javier May, agradeció el impulso a productores de cacao y refrendó su compromiso para la construcción del Hospital General en Teapa y Macuspana.

La convocatoria tendrá como eje una explicación política sobre el origen de la Cuarta Transformación (4T), los avances de su gobierno y la relación entre la administración federal y la ciudadanía.

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“Se llama rendición de cuentas”, expresó la mandataria al señalar que el mensaje servirá para explicar “de dónde venimos, de dónde surgió el movimiento al que representamos”.

La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ayer, durante su gira por Tabasco. ı Foto: Especial

También sostuvo que ese ejercicio buscará mostrar por qué, desde su perspectiva, no existe una separación entre pueblo y Gobierno. “Hay que seguir fortaleciendo la transformación y, sobre todo, los gobiernos del pueblo”, añadió.

Sheinbaum Pardo apuntó a la organización territorial de sus simpatizantes; propuso que la reunión se realice “a la distancia” para que el mensaje pueda escucharse en todo el país y, al mismo tiempo, funcione como una jornada de conmemoración política. “Para que en toda la República podamos celebrar, conmemorar, defender la Cuarta Transformación de la vida pública”, afirmó.

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La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que existen grupos fuera de México a los que, según dijo, no les gusta que gobierne un proyecto popular, por lo que pidió atención ante ese escenario y vinculó la defensa de su movimiento con la defensa de la soberanía nacional.

“México no es colonia de nadie. No somos protectorado de nadie. México, a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo, es un país libre, independiente y soberano”, expresó la mandataria ante decenas de simpatizantes.

Frente a los asistentes, Sheinbaum Pardo aseguró que su Gobierno mantiene como principio responder a la población y no a presiones externas. “Nosotros le hacemos caso al pueblo, no a gobiernos extranjeros”, sostuvo

Afirmó que su proyecto se sostiene en la cercanía con la ciudadanía y en la obligación de mantener comunicación directa con la población en territorio, como parte de la rendición de cuentas que llevará a escala nacional el 31 de mayo.

La Presidenta presentó los programas sociales como parte de los temas que abordará en el informe.

Durante el acto se reportó que 708 mil personas reciben una pensión, beca o apoyo del Gobierno de México en Tabasco, con una inversión superior a 24 mil 401 millones de pesos durante 2026.

También destacó la incorporación de nuevas beneficiarias al programa Pensión Mujeres Bienestar. En Teapa, de acuerdo con lo expuesto en el evento, las beneficiarias tuvieron pase automático a ese esquema y al cumplir 65 años podrán integrarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Mencionó, además, la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, así como la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para otorgar apoyo a niñas y niños de primaria. De acuerdo con lo señalado por la Presidenta Sheinbaum, en agosto se entregarán dos mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, y después se ampliarán de forma gradual los apoyos para estudiantes universitarios.

En materia de salud, la Presidenta habló del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual enfermeras y enfermeros visitan domicilios de personas adultas mayores para elaborar expedientes médicos, revisar condiciones como diabetes o hipertensión y dar seguimiento a padecimientos que requieran atención.

Además, adelantó que su Gobierno acelerará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, con el objetivo de que las personas adultas mayores puedan acudir al centro más cercano, sin importar si pertenece al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al IMSS-Bienestar.

La agenda social también incluyó vivienda y créditos. La mandataria señaló que cinco millones de familias tuvieron reducciones o cancelaciones de deudas impagables del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, además de cerca de 40 mil casos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La voz de los beneficiarios apareció con Rosario Méndez Jiménez, derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, quien habló a nombre de quienes reciben el apoyo. “No es sólo una ayuda económica. Es la tranquilidad de saber que no nos estamos olvidando, es la seguridad de llevar el pan a la mesa y la certeza de que nuestros años de trabajo por este país finalmente son reconocidos”, dijo.

Al final de su mensaje, Sheinbaum Pardo retomó la figura de Andrés Manuel López Obrador y lo presentó como el origen político de la etapa que ahora busca continuar desde su administración. La Presidenta envió un saludo hasta Palenque y sostuvo que el exmandatario dejó la actividad política cotidiana, pero no el pensamiento de la transformación.

“Siempre, siempre es un honor estar con Obrador”, dijo ante los asistentes. Después agregó que el expresidente “se retiró de la acción política, de la actividad política, pero no del pensamiento”.

Al referirse al cambio de gobierno de 2018, Sheinbaum afirmó que México inició una etapa distinta bajo la conducción de Andrés Manuel López Obrador. “Y en seis años hizo una hazaña”, dijo al mencionar los programas sociales y las obras construidas durante el sexenio anterior.

La mandataria federal finalmente completó ese recuento con dos datos centrales. Aseguró que la administración pasada sacó “a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza” y sostuvo que el expresidente “recuperó la dignidad de las mexicanas y de los mexicanos”, a partir del reconocimiento de la historia nacional, los pueblos originarios y los valores comunitarios.