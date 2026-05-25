...Y en el guinda rechazan las condenas anticipadas

El comité estatal de Morena en Sinaloa expresó su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y respondió a los señalamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que acusó de recurrir a una estrategia política con llamados a la intervención extranjera.

A través de un comunicado, el partido afirmó que “lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo”, en referencia al mensaje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La dirigencia morenista en Sinaloa sostuvo que sus adversarios buscan “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones”, además de señalar que el país vive una etapa en la que se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos.

Sin aludir a un expediente concreto, el comunicado rechazó que el partido busque proteger a figuras cercanas al movimiento o anticipar sanciones contra adversarios políticos. Morena aseguró que “no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni a propios ni a extraños”.

De acuerdo con el posicionamiento, al Revolucionario Institucional “no le interesa la seguridad ni el bienestar del pueblo de México”, sino recuperar fueros y privilegios mediante una ruta político-electoral que, según Morena, invoca la violación de la soberanía nacional.

El partido endureció el señalamiento contra el PRI al atribuirle una ruptura con la ciudadanía en Sinaloa. Morena sostuvo que el tricolor “se entregó” al crimen organizado y que esa conducta explica su rechazo en las urnas. Según el posicionamiento, esa pérdida de respaldo aparece cada vez que hay elecciones en la entidad, donde el partido oficialista asegura que sus adversarios “ya no son bienvenidos” por los antecedentes de corrupción que les imputa.

Morena cerró su mensaje con un respaldo a las autoridades encargadas de las indagatorias “Nosotros confiamos en las instituciones de investigación y procuración de justicia”.