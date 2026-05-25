PAN acusa uso faccioso del Estado contra Maru

El Partido Acción Nacional elevó el respaldo político a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su comparecencia como testigo dentro de un expediente por delitos contra la seguridad nacional, abierto tras la participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo antinarcóticos en la Sierra Tarahumara.

La dirigencia nacional del PAN sostuvo que el caso forma parte de una ofensiva de Morena contra gobiernos de oposición, entre ellos Chihuahua, y llamó a la ciudadanía a expresar su indignación ante lo que calificó como uso faccioso de las instituciones del Estado. El partido dijo que en los próximos días dará a conocer acciones públicas en defensa de la democracia y la mandataria chihuahuense.

Jorge Romero Herrera, presidente nacional del blanquiazul, acusó al oficialismo de intimidar y desgastar a administraciones opositoras mientras protege a cuadros morenistas con señalamientos por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

“Hoy más que nunca debemos defender la democracia, las libertades y el derecho de las y los mexicanos a vivir en un país donde no se persiga a quien piensa distinto”, sostuvo.

Romero Herrera colocó su respaldo a Campos como causa nacional del PAN. El dirigente dijo que Acción Nacional apoya “con toda nuestra energía” a la gobernadora y reprochó que Morena impulsara movilizaciones y amagos de juicio político después del caso relacionado con personal estadounidense en territorio chihuahuense.

Con ese mismo tono, el panista afirmó que “mientras persiguen opositores, protegen a políticos vinculados con el crimen organizado”. También pidió alzar la voz “desde cualquier lugar donde se encuentren” en defensa de Chihuahua, de Campos y de quienes, según su partido, enfrentan abuso de poder por parte del oficialismo.

Dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN se ha planteado llamar a una marcha de respaldo a la gobernadora. La convocatoria aún no tiene fecha pública, pero forma parte de las acciones que la dirigencia analiza para responder al avance de Morena y a las acusaciones contra el gobierno estatal.

El líder blanquiazul señaló que la ofensiva no debilita a la oposición, sino que, desde su lectura, genera mayor apoyo ciudadano hacia Acción Nacional y hacia los gobiernos que enfrentan a la delincuencia. El partido insiste en que la mandataria estatal no tiene una acusación penal directa y que su comparecencia ante la FGR corresponde a la calidad de testigo.

Maru Campos también ha buscado cerrar filas con su partido. La gobernadora afirmó que se siente arropada por Acción Nacional y por las acciones emprendidas ante los señalamientos en su contra, además de defender que Chihuahua requiere colaboración con Estados Unidos para combatir al crimen, siempre por canales institucionales.

Para el PAN, el expediente federal y los llamados de Morena a un juicio político abrieron una disputa que rebasa el ámbito judicial. La dirigencia blanquiazul acusa un doble rasero del oficialismo y sostiene que la exigencia de responsabilidades contra Campos contrasta con la protección que, según Romero, reciben personajes cercanos al oficialismo.

...Y en el guinda rechazan las condenas anticipadas

| Por Elizabeth Hernández |

El comité estatal de Morena en Sinaloa expresó su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y respondió a los señalamientos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que acusó de recurrir a una estrategia política con llamados a la intervención extranjera.

A través de un comunicado, el partido afirmó que “lo que más duele a quienes abusaron del poder y abandonaron a la gente es haber perdido para siempre en Sinaloa la confianza del pueblo”, en referencia al mensaje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

La dirigencia morenista en Sinaloa sostuvo que sus adversarios buscan “juicios sumarios, encarcelamientos y condenas sin investigaciones”, además de señalar que el país vive una etapa en la que se respeta el Estado de derecho, las instituciones públicas y los derechos humanos.

Sin aludir a un expediente concreto, el comunicado rechazó que el partido busque proteger a figuras cercanas al movimiento o anticipar sanciones contra adversarios políticos. Morena aseguró que “no encubre a nadie, pero tampoco sentencia a nadie, ni a propios ni a extraños”.

De acuerdo con el posicionamiento, al Revolucionario Institucional “no le interesa la seguridad ni el bienestar del pueblo de México”, sino recuperar fueros y privilegios mediante una ruta político-electoral que, según Morena, invoca la violación de la soberanía nacional.

El partido endureció el señalamiento contra el PRI al atribuirle una ruptura con la ciudadanía en Sinaloa. Morena sostuvo que el tricolor “se entregó” al crimen organizado y que esa conducta explica su rechazo en las urnas. Según el posicionamiento, esa pérdida de respaldo aparece cada vez que hay elecciones en la entidad, donde el partido oficialista asegura que sus adversarios “ya no son bienvenidos” por los antecedentes de corrupción que les imputa.

Morena cerró su mensaje con un respaldo a las autoridades encargadas de las indagatorias “Nosotros confiamos en las instituciones de investigación y procuración de justicia”.