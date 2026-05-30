‘¡No vamos a retroceder!’: Maru Campos reitera que defenderá libertad ante persecución del ‘narco gobierno’

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reiteró que el Gobierno federal y los gobiernos de Morena, a los que se refirió como “narcogobiernos”, han ejercido una persecución política en su contra, pero aseguró que “no vamos a retroceder” y que seguirá luchando por la libertad.
En un evento convocado por Acción Nacional (PAN) en Chihuahua para cerrar filas con ella, ante la presencia de militantes del partido y figuras prominentes como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, la gobernadora dirigió un discurso respecto a la situación política en que se ha visto envuelta recientemente.
Lo anterior después de que, como ha acusado recientemente, el Gobierno federal la ha querido enjuiciar por la entrada de agentes estadounidenses a un operativo en el municipio de Morelos, que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio, mientras aquel “defiende” a políticos señalados por vínculos con el narcotráfico como el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
Felipe Calderón acusa persecución política contra Maru Campos y advierte sobre un ‘Estado autoritario’ en México
“Me persiguen no solo a mí, persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardía, sin autoritarismos y sin narcogobiernos”, acusó, a propósito, Maru Campos.
No obstante, la titular del Ejecutivo estatal aseguró que “siempre hemos luchado por la libertad y lo vamos a seguir haciendo”, y que “no vamos a retroceder” ante lo que consideró un embate del Gobierno federal.
“Nos han perseguido antes, nos han acusado antes, han intentado silenciarnos antes y aquí estamos. David no derrotó a Goliat porque fuera más grande. Lo derrotó porque tenía la verdad, la justicia y la fe”, dijo la mandataria estatal.
Acusa a Morena de “narcogobierno”
En el mismo sentido, Maru Campos acusó a los gobiernos de Morena de estar vinculados con el crimen organizado, lo cual, dijo, se demuestra con la defensa que hacen del mencionado Rocha Moya y los otros funcionarios señalados por Estados Unidos por esta causa.
“Ya no es solo el político haciendo pactos con el crimen, es el crimen que usa al político como empleado”, dijo Campos Galván.
En este sentido, la gobernadora panista acusó que el guinda ha aprovechado esta colusión con el crimen organizado para ganar candidaturas.
“Morena creó un nuevo método para ganar elecciones. Los cárteles usaron su control territorial para fabricarles victorias a Morena. Secuestraron candidatos, amenazaron a líderes y provocaron renuncias de adversarios. El laboratorio de todo este sistema fue Sinaloa”, dijo la gobernadora.
Por lo anterior, aseguró que la lucha en México no es solo en defensa de su persona, sino entre “libertad o narcopolítica”.
“...Libertad o arreglos criminales, valentía o rendición, justicia o impunidad. ¿De qué lado estamos? ¿De los delincuentes o de las familias de bien?”, dijo Maru Campos.
Al evento acudieron también el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero; los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox y otros militantes del blanquiazul.
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