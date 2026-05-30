PAN en Chihuahua convoca a reunión en apoyo a Maru Campos, en capital del estado

PAN convoca a militancia y ciudadanos a evento de apoyo a Maru Campos

El Partido Acción Nacional (PAN) convocó a una reunión masiva en la ciudad de Chihuahua para expresar respaldo a la gobernadora Maru Campos, en medio de la controversia política y jurídica que enfrenta la mandataria estatal.

Bajo el lema “Todos con Maru”, la dirigencia panista llamó a militantes, simpatizantes y ciudadanos a acudir este sábado 30 de mayo a las instalaciones de Expo Chihuahua, donde se espera la participación de liderazgos locales y nacionales del partido.

La convocatoria fue difundida a través de redes sociales oficiales del PAN, acompañada de mensajes en defensa de la gobernadora y de llamados a respaldar su administración.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en fotografía de archivo. ı Foto: X Maru Campos

PAN llama a respaldar a Maru Campos

En la invitación compartida por Acción Nacional se señala que el encuentro se realizará a las 13:00 horas en la capital del estado.

Además, el partido difundió un mensaje en el que destaca la gestión de la mandataria chihuahuense y asegura que ha enfrentado al crimen organizado para proteger a las familias del estado.

“Hoy es un gran día para Chihuahua y para México. En unas horas nos reuniremos para respaldar a una gobernadora valiente que ha combatido al crimen organizado para defender a las familias de su estado”, publicó el PAN en sus redes sociales.

La convocatoria también invita a quienes no puedan asistir físicamente a sumarse mediante publicaciones y mensajes en plataformas digitales.

Hoy es un gran día para Chihuahua y para México. 🇲🇽



En unas horas nos reuniremos para respaldar a una gobernadora valiente que ha combatido al crimen organizado para defender a las familias de su estado.



Súmate, participa y sé parte de este gran encuentro con @MaruCampos_G.… pic.twitter.com/VWna43nxMr — Acción Nacional (@AccionNacional) May 30, 2026

¿Por qué se realiza la reunión “Todos con Maru”?

La movilización ocurre en un contexto de tensión política entre el PAN y Morena, luego de que autoridades federales iniciaran investigaciones relacionadas con un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

Dirigentes panistas han denunciado que existe una campaña de presión política contra la gobernadora, mientras que integrantes de Morena han insistido en que deben esclarecerse los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Ante este escenario, Acción Nacional ha impulsado una estrategia de respaldo público a Maru Campos, una de las principales figuras del partido a nivel nacional.

¿Dónde será el evento de apoyo a Maru Campos?

De acuerdo con la convocatoria difundida por el PAN, la reunión se llevará a cabo en:

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 1:00 de la tarde

Lugar: Expo Chihuahua

Ciudad: Chihuahua, Chihuahua

La concentración se perfila como una de las principales demostraciones de apoyo político a la gobernadora en medio de la controversia que ha marcado la agenda pública de Chihuahua durante las últimas semanas.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL