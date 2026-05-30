Defensa de Maru Campos acusa presión política

La gobernadora de Chihuahua, al salir de la FGR en la CDMX, respaldada por el PAN, el pasado 26 de mayo.

La audiencia para revisar el caso penal promovido por el senador Javier Corral contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó suspendida hasta el próximo martes por la mañana, luego de que el legislador federal no acudió a la cita judicial en el Reclusorio Sur de la CDMX.

La ausencia de Corral se debió a sus actividades en el parlamentario, lo cual fue concedido por la jueza.

Esta diligencia deriva de la impugnación presentada por Corral Jurado contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), que resolvió no ejercer acción penal contra Campos Galván por señalamientos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

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El Tip: La denuncia de Javier Corral se debe a que agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detenerlo por peculado el 14 de agosto de 2024, en la CDMX.

La mandataria estatal tampoco compareció ante el juzgado. En su representación acudieron los abogados Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo, quienes sostuvieron que no existe base jurídica para reabrir una carpeta de investigación contra la gobernadora de Chihuahua.

Gil Zuarth afirmó que la defensa de Javier Corral presentó un escrito ante la FGJ-CDMX para pedir que el caso se integrara a una indagatoria en trámite dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Según el litigante, la carpeta quedaría en el área de Investigación de Asuntos Relevantes, encabezada por Ulises Lara López.

98.6 mdp, monto del peculado por el que se acusa a Corral

Detalló que la Fiscalía capitalina rechazó el recurso propuesto por la parte acusadora: “Se negó esta petición con mucho profesionalismo, con la ley en la mano, pero es muy importante que se conozca la pretensión del senador Javier Corral de poner esta carpeta en manos de la FGR”.

Sostuvo que esa resolución de las autoridades de la Ciudad de México cerró, por ahora, la posibilidad de que el expediente saliera del ámbito local.

Coello Trejo acusó que el traslado de la carpeta a la FGR abriría la puerta a una nueva intervención del fiscal Lara López en favor del senador morenista: “Tenemos el claro ejemplo de lo que él hizo precisamente en este asunto, liberar a Javier Corral de una orden de aprehensión”.