La audiencia de Gerardo Mérida en NY, este lunes

La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fijó fecha para la primera conferencia judicial en el caso contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y uno de los 10 funcionarios señalados por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El documento, firmado el 29 de mayo por la jueza Katherine Polk Failla, ordena que las partes comparezcan al mediodía del próximo lunes en el Tribunal Federal Thurgood Marshall. La resolución aparece dentro del expediente identificado con el número S9 23 Cr. 180 (KPF).

La Fiscalía informó que el acusado quedó detenido con el consentimiento de la defensa. Esta figura implica que el imputado no combatió, en ese momento, su permanencia bajo custodia, sin que ello represente una admisión de responsabilidad de los cargos imputados.

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Mérida Sánchez se entregó el 11 de mayo a autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona. Cuatro días después, el 15 de mayo, compareció ante la jueza magistrada Sarah Netburn para su presentación formal y lectura de cargos.

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El oficio solicitaba una conferencia inicial en fechas disponibles entre el 3 y el 12 de junio, pero la jueza adelantó la diligencia para el primer día del mes. La leyenda de memorando indica que la jueza aceptó y resolvió la petición de la Fiscalía directamente sobre el escrito presentado, sin emitir una resolución separada.

La Fiscalía pidió excluir tiempo del plazo previsto por la Ley de Juicio Rápido para dar margen a conversaciones previas al juicio con la defensa de Mérida Sánchez. Este tipo de diálogo puede incluir revisión de pruebas, definición del calendario procesal, acuerdos o eventuales negociaciones entre las partes.

En la conferencia no habrá testimonios, ni declaraciones. Se trata de una reunión para que el tribunal ordene el calendario del caso, revise el estado procesal del acusado y establezca los pasos de la causa penal.

El expediente también señala que la secretaría de la Corte deberá cerrar una moción pendiente registrada en la entrada 337 del caso.