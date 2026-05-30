Cae Jesús Corona, presidente municipal de Cuautla, Morelos, mediante ‘Operativo Enjambre’

Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos, fue detenido por autoridades federales en el marco de la llamada Operación Enjambre, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una publicación en redes sociales, el titular de la SSPC informó que la detención del presidente municipal fue “en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República”.

“Esta detención se suma a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, como resultado del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril”, escribió García Harfuch en su publicación en redes sociales.

Por otro lado, García Harfuch enfatizó que esta captura fue resultado del Operativo Enjambre, por el cual autoridades federales llevan a cabo detenciones de funcionarios públicos vinculados con presuntos actos de corrupción o vinculaciones con el crimen organizado.

Así, enfatizó que, con la detención de Jesús Corona, suman “más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones”.

“El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales”, concluyó García Harfuch.

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