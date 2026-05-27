Sheinbaum asegura que investigaciones contra autoridades parten de denuncias y pruebas

Las investigaciones vinculadas con el Operativo Enjambre parten de denuncias ciudadanas o querellas presentadas ante fiscalías, no de una revisión general de todos los alcaldes o autoridades estatales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum .

Ante preguntas sobre el alcance del operativo, la mandataria federal explicó que los casos surgen cuando una persona aporta información sobre posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales. A partir de esos señalamientos, dijo, las áreas correspondientes inician una indagatoria y sólo avanzan si existen elementos de prueba.

Sheinbaum mencionó un señalamiento recibido durante una visita a Cuautla. Según su relato, ciudadanos se acercaron para advertir sobre una presunta relación entre la delincuencia y el presidente municipal, por lo que llevó el caso al Gabinete de Seguridad y pidió una investigación.

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La mandataria Claudia Sheinbaum en conferencia presidencial ı Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal rechazó que el operativo funcione como una búsqueda masiva desde inteligencia contra todos los presidentes municipales del país. La Presidenta sostuvo que ese modelo resultaría inviable y defendió que cada expediente debe partir de una denuncia o de información concreta.

“Lo que tiene que haber es pruebas, porque no es nada más el dicho”, señaló Sheinbaum al explicar que las fiscalías sólo pueden proceder si la investigación reúne elementos conforme al sistema penal acusatorio.

De acuerdo con la mandataria, las denuncias pueden llegar por distintas vías. Una persona puede acercarse directamente a ella, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a elementos de seguridad o presentar la acusación ante una fiscalía.

Tras recibir esos reportes, añadió, las autoridades revisan la información y, en caso de encontrar pruebas, el asunto queda en manos de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, según corresponda.

Al ser cuestionada sobre si algún gobernador se encuentra bajo investigación por señalamientos de esa naturaleza, Sheinbaum evitó confirmar casos y remitió cualquier información oficial a la autoridad ministerial. “Tiene que decirlo la fiscalía, no me compete a mí”, respondió.

La Presidenta también negó haber recibido señalamientos personales contra mandatarios estatales durante sus recorridos por el país. “No he recibido ninguna denuncia personal sobre eso”, dijo al descartar que en sus visitas alguien le haya señalado a un gobernador o gobernadora por presuntos nexos criminales.

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MSL