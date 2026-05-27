Andrés Manuel López Beltrán no descarta buscar la gubernatura de Tabasco

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que su objetivo inmediato es llegar a la Cámara de Diputados, aunque no descartó buscar la gubernatura de Tabasco en las elecciones de 2030.

“No descarto, sin embargo, no es mi prioridad en este momento buscar otro cargo; me voy a enfocar en ser diputado”, afirmó en entrevista con la estación de radio XHVX La Grande de Tabasco.

El exsecretario de Organización de Morena sostuvo que primero busca adquirir experiencia política y fortalecer su formación antes de aspirar a responsabilidades mayores.

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“Quiero aprender de este proceso, quiero formarme más y quiero madurar políticamente”, señaló.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena. ı Foto: Facebook, @XHVXTabascoLaGrandeDeTabasco

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Por otro lado, aseguró que durante el sexenio de su padre mantuvo un acuerdo para no competir por cargos de elección popular, razón por la cual permaneció alejado de candidaturas mientras el exmandatario se encontraba en funciones.

López Beltrán explicó que decidió mantenerse al margen de la contienda política para evitar que su eventual participación fuera utilizada como argumento de crítica contra el entonces presidente.

“No quise estorbar su carrera, creo que eso es parte del acuerdo y el porqué de no participar; no se trataba de estorbarle a él de ninguna manera o que nos utilizaran para criticarlo”, declaró.

Afirmó que tras la salida de Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia, considera que puede participar políticamente “en igualdad de condiciones”.

Asimismo, señaló que tiene arraigo en la entidad debido a que nació en Tabasco y creció en Villahermosa, además de informar que realizó un cambio de domicilio hacia el municipio de Teapa para cumplir con los requisitos electorales.

“Ahora pues ya me toca y estoy de regreso en Tabasco”, comentó.

El hijo del exmandatario sostuvo que si hubiera buscado un cargo público mientras su padre encabezaba el gobierno federal habría tenido ventajas derivadas de su apellido.

“Puedo tener ventaja por llevar su nombre o su apellido, pero ahora estoy contendiendo en igualdad de condiciones con los demás”, afirmó.

Añadió que durante el sexenio pasado evitó participar políticamente para no generar señalamientos relacionados con nepotismo o uso de influencias.

“No es lo mismo haber sido candidato como hijo del presidente de México, como hijo del jefe de gobierno o del líder de nuestro movimiento”, expresó.

Andrés Manuel López Beltrán también reveló que el expresidente recibió positivamente su decisión de iniciar una carrera política propia en Tabasco.

“Se puso muy feliz”, aseguró sobre la reacción de López Obrador ante su aspiración a una diputación federal.

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cehr