Vinculan a proceso a funcionarios de Morelos por presunta delincuencia organizada

Fueron vinculados a proceso cinco funcionarios y exfuncionarios municipales de Morelos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia, un juez impuso prisión preventiva oficiosa a los imputados y fijó un plazo de 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Horacio “N”, secretario municipal de Cuautla; Pablo “N”, oficial mayor del ayuntamiento, y Jonathan “N”, tesorero municipal, fueron detenidos el pasado 20 de mayo por autoridades federales durante cateos en seis domicilios ubicados en Huimilpan, Querétaro, así como en Atlatlahucan y Cuautla, en Morelos.

De acuerdo con la institución, estarían relacionados con Júpiter Araujo “N”, alias “El Barbas”, identificado como presunto líder regional del Cártel de Sinaloa. Asimismo, continúa la búsqueda de Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla

La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso en contra de cinco personas por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Fueron aprehendidos en cateos realizados en seis domicilios ubicados en… pic.twitter.com/CFaTpbiM5S — FGR México (@FGRMexico) May 28, 2026

Cártel de Sinaloa, con presencia en 8 municipios de Morelos

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López confirmó que el crimen organizado tenía presencia en al menos 8 municipios de Morelos, entre ellos Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla.

En un mensaje en video, señaló que, por la infiltración en estructuras municipales, del Cártel de Sinaloa obtuvo “permisividad y libertad” para cometer delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro en Morelos.

Asimismo, atribuyó al crimen organizado los homicidios de exalcaldes ocurridos entre 2022 y 2023, así como las agresiones contra aspirantes y candidatos durante el proceso electoral de 2024.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL ı Foto: SSPC

La FGR también integró a la indagatoria un video en el que autoridades locales, entre ellos los alcaldes detenidos, en una presunta reunión con “El Barbas”.

Por separado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquearía las cuentas de 22 personas físicas y 10 empresas presuntamente vinculadas con la red de corrupción y con el operador del Cártel de Sinaloa.

Explicó que la medida incluye a 10 objetivos principales, entre ellos familiares de presidentes municipales, funcionarios y empresas sospechosas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de “El Barbas”.

García Harfuch enmarcó las operaciones en el Operativo Enjambre, y la línea de investigación busca determinar “posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas”.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la continuidad de la Operación Enjambre, en Morelos, elementos de @FGRMexico @SSPCMexico y @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia, cumplimentaron

4 órdenes de aprehensión… pic.twitter.com/PG6fxbeKRa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 20, 2026

Con información de César Huerta.

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cehr