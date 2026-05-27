Avanza reforma para aplazar elecciones judiciales; oposición acusa retroceso

El Pleno de la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

El pleno de la Cámara de Diputados reanudó este miércoles desde las 09:00 horas la discusión en lo particular de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar las elecciones del Poder Judicial de 2027 a junio de 2028, con el argumento de evitar que coincidan con los comicios federales ordinarios del próximo año; sin embargo hasta el momento la discusión se ha tornado álgida entre acusaciones de “vende patrias” y “narcopoliticos.”

Luego de que la iniciativa fue aprobada en lo general durante la sesión del martes, este miércoles inició el análisis de cerca de 300 reservas presentadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios, en un debate que contempla la participación de más de 140 oradores en tribuna.

Se prevé que la votación final del dictamen ocurra alrededor de las 22:00 horas.

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Entre las reservas que podrían ser admitidas a discusión destaca la presentada por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, y el diputado Leonel Godoy.

La propuesta plantea modificar el artículo 94 de la Constitución para establecer que las dos secciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “podrán funcionar con aprobación del pleno”.

De acuerdo con fuentes del grupo parlamentario de Morena, el cambio implicaría que dichas secciones operen únicamente cuando el pleno del máximo tribunal lo determine, y no de manera autónoma como sucedía anteriormente con las salas de la Corte.

La reserva también propone ampliar de 60 a 90 días naturales el plazo para que los congresos estatales adecuen sus legislaciones locales una vez aprobada la reforma federal.

Asimismo, se busca incorporar un séptimo artículo transitorio para establecer que magistrados y jueces de distrito electos en 2028 permanezcan en el cargo durante ocho años y concluyan funciones en 2036, en lugar de nueve años como lo estableció la reforma judicial de 2024.

Con ello, Morena pretende evitar que se realicen nuevas elecciones judiciales en 2030 y 2033.

Durante el debate, legisladores de oposición del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano reiteraron críticas contra la reforma judicial impulsada por el oficialismo.

Los diputados opositores sostuvieron que la iniciativa enviada por el Ejecutivo representa un reconocimiento implícito de que la reforma aprobada en septiembre de 2024 “ha sido un fracaso”.

También advirtieron que el problema de coincidencia entre elecciones judiciales y federales no quedará resuelto de fondo, ya que la concurrencia de ambos procesos volvería a presentarse en 2030, 2033 y otros años posteriores.

En contraste, Morena y sus aliados defendieron que la nueva reforma busca corregir problemas detectados durante la primera elección judicial realizada en 2025, particularmente en temas relacionados con el diseño de boletas y el número de candidaturas.

Los legisladores del bloque mayoritario argumentaron que “toda ley es perfectible” y sostuvieron que las modificaciones permitirán homologar criterios de actuación entre los comités de selección de candidatos de los tres Poderes de la Unión.

Además, aseguraron que la iniciativa busca fortalecer la profesionalización de jueces y magistrados, así como garantizar que quienes aspiren a cargos judiciales cumplan con mayores estándares de preparación y evaluación.

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MSL