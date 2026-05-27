SEP refrenda disposición al diálogo con estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acudió a las inmediaciones del Canal Once con el propósito de entablar contacto con los estudiantes politécnicos que están en paro, para generar las condiciones y establecer el diálogo y la presencia de los titulares de ambas dependencias, como se había comprometido. Desafortunadamente, no se pudo llegar a un acuerdo para establecer estas condiciones.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reiteró la disposición del Gobierno de México para escuchar y atender, mediante el diálogo, las propuestas y demandas contenidas en el pliego petitorio presentado por la comunidad estudiantil.

Recordó que el pasado domingo se entregó un documento de respuestas y propuestas al pliego petitorio dirigido a las y los estudiantes, en el que se plantean diversas acciones orientadas a construir una agenda amplia para el fortalecimiento del IPN, una de las instituciones educativas más importantes y emblemáticas del país.

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Mario Delgado destacó que, en el contexto internacional actual, de amenazas a la soberanía de los países, es fundamental fortalecer al IPN, como lo ha manifestado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, institución creada durante el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas tras la expropiación petrolera, con el propósito de impulsar el desarrollo nacional desde la ciencia y la técnica para fortalecer nuestra soberanía.

#TuSecretarioInforma📢| Mensaje a nuestras queridas maestras y maestros, personal de apoyo y directivos de la comunidad del @IPN_MX.



Hoy, funcionarios de @SEP_mx y @SEGOB_mx, asistimos a las inmediaciones de @CanalOnceTV, para trabajar y atender cada una de las demandas de las y… pic.twitter.com/elH0NDsUUM — Mario Delgado (@mario_delgado) May 28, 2026

Asimismo, explicó que las respuestas a las demandas del pliego petitorio implican procesos institucionales, disponibilidad presupuestal y consultas con la propia comunidad politécnica, por lo que es indispensable avanzar mediante una mesa de diálogo ordenada, permanente y resolutiva que permita construir acuerdos y soluciones de fondo.

En relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco, informó que el director general del IPN ordenó el inicio de su proceso de extinción, luego de la firma del nuevo convenio con la Fundación Politécnico. Precisó que dicho procedimiento se llevará a cabo con total transparencia, en apego a la ley y con el acompañamiento del Servicio de Administración Tributaria (SAT), garantizando la protección del patrimonio de la comunidad politécnica.

Reiteró cordialmente a las y los estudiantes, que, aunque el Canal Once ya restableció la mayor parte de su producción y transmisiones desde sedes alternas, es fundamental respetar el derecho de sus trabajadores y trabajadoras, son parte de la comunidad politécnica, es el canal, es la voz del politécnico y de muchas y muchos mexicanos. Y también hay que respetar el derecho de las audiencias. La libre manifestación de las ideas no puede llevarnos a cerrar canales de comunicación como el Once que son tradicionalmente plurales y democráticos.

Finalmente, Mario Delgado Carrillo destacó que “reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, porque en ella se juega el porvenir de México”.

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JVR