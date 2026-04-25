Sentencian a 20 exfuncionarios en Edomex

La Operación Enjambre, aplicada en el Estado de México contra servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto o grupos criminales, derivó en 20 sentencias de condena para objetivos prioritarios, que juntas suman mil 146 años de prisión.

Entre las personas responsables hay alcaldes, miembros de cabildos y directores y elementos de corporaciones de seguridad, ligados con homicidios, secuestro, extorsión o desaparición forzada, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Los 20 exservidores públicos pertenecían a municipios como Amanalco de Becerra, Tlatlaya, Nicolás Romero, Coatepec Harinas, Acambay, Naucalpan, Tonatico, Santo Tomás de los Plátanos y Ecatepec. En algunos casos, l colaboraban con organizaciones criminales como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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1,146 años de cárcel recibieron los acusados en conjunto

“A través de actos de investigación de campo, gabinete e inteligencia, se ha logrado establecer la probable participación de servidores públicos y ex servidores públicos estatales y municipales tales como presidentes, integrantes de cabildos, comisarios de seguridad, directores y elementos de corporaciones de seguridad”, dijo la FGJEM.

Según la información oficial, la Operación Enjambre se implementó a partir del hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en pozos del municipio de Nicolás Romero, en abril de 2024. De acuerdo con lo informado, las investigaciones condujeron a la detención de Adrián Mauricio Sánchez, excomisario de Seguridad de ese ayuntamiento, quien fue condenado a 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Además, nueve policías del referido municipio recibieron sentencias de 46, 47 y 62 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en homicidio calificado y secuestro.

María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, fue sentenciada a 70 años por homicidio en agravio de integrantes de su administración.

Otros cuatro exdirectores de Seguridad Pública cumplen sentencias de entre 40 y 68 años: Luis Ángel Nicolás Santos, de Tlatlaya, por secuestro exprés con fines de robo; Juan Cruz Solano, de Coatepec Harinas, por extorsión; Eulises González Hernández, de Acambay, por desaparición forzada y extorsión, y Omar Leyva Montalvo, de Naucalpan, por extorsión.

En la Operación participan la FGEM y la policía estatal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.