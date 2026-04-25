Matan a agente que indagaba homicidios en Fiscalía de BC

UN MANDO de la Fiscalía General del Estado de Baja California fue asesinado ayer en Ensenada, Baja California, tras ser blanco de un ataque armado directo cuando circulaba en una zona residencial del municipio, hecho que desató un amplio despliegue de seguridad por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Pantoja, coordinador de la Unidad de Homicidios Dolosos en la ciudad fronteriza, quien fue interceptado alrededor de las 9:00 horas en el cruce de Lázaro Cárdenas y Horticultores, en el fraccionamiento Villas del Rey. De acuerdo con reportes preliminares, el funcionario viajaba a bordo de una camioneta oficial tipo F-150 cuando fue atacado a balazos.

30 impactos habría recibido, al menos, la camioneta del funcionario

Las primeras versiones apuntan a una emboscada en la que participaron al menos dos vehículos. “Uno de ellos le cerró el paso, mientras que desde otra unidad sujetos armados abrieron fuego directamente contra el agente”, señalaron fuentes cercanas a la investigación.

TE RECOMENDAMOS: Operación Enjambre Sentencian a 20 exfuncionarios en Edomex

La agresión ocurrió de forma rápida, sin que el funcionario pudiera descender de su unidad. Luego del ataque, los responsables lograron darse a la fuga.

El número de emergencias 911 recibió inicialmente el reporte de una persona lesionada; sin embargo, al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que se trataba de un agente estatal que ya no contaba con signos vitales. El cuerpo quedó al interior del vehículo oficial tras la agresión.El crimen activó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Autoridades estatales y municipales instalaron retenes y reforzaron la vigilancia en accesos y salidas de Ensenada para intentar ubicar a los agresores.

De acuerdo con reportes oficiales, tras las detonaciones se activaron filtros de revisión en puntos estratégicos del municipio, principalmente en accesos carreteros, mientras peritos realizaron el levantamiento de indicios en el lugar donde quedó la camioneta con múltiples impactos de arma de fuego. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque.