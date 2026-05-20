Crimen organizado se infiltró en 8 municipios de Morelos, afirma la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la presencia del crimen organizado en al menos 8 municipios de Morelos, donde financió campañas de personas funcionarias públicas e intimidó a rivales políticos.

El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que se identificó la operación de un grupo delictivo en los municipios de Atlatlahucan, Cuautla y Yecapixtla.

Aunque evitó mencionar directamente a la organización criminal, más temprano el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Hafurch, señaló que se trata del Cártel de Sinaloa, con operaciones en la región oriente de Morelos.

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cehr