Campesinos acuerdan con Gobierno federal instalar mesas de diálogo, pero instalan plantón en Gobernación

Tras una jornada de movilizaciones que llegó a enfrentamientos a golpes con autoridades capitalinas, productores del campo instalaron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación para esperar a que se definan los acuerdos preliminares que se alcanzaron, tras un diálogo con parte del Gobierno federal, a fin de que sus demandas sean atendidas por las dependencias correspondientes no sólo al tema de agricultura, sino también de seguridad, economía y otros puntos.

Desde las primeras horas de este 20 de mayo, integrantes de Asociación Nacional Transportista y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) emprendieron una marcha con tractores y demás maquinaria para protestar en las principales vialidades de la Ciudad de México con el objetivo de presionar para que el Gobierno Federal diera respuesta a exigencias planteadas desde el año pasado.

Diversos contingentes consiguieron llegar hasta puntos como Paseo de la Reforma y Eje Central en el transcurso de la mañana, aproximación que no consiguió hacer otro grupo que se quedó en el cruce de Reforma y Eje 2 norte, en donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital se desplegaron y obstaculizaron su avance.

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Transcurridas las horas de la obstrucción a su paso, los ánimos se elevaron al punto en el que algunos campesinos y uniformados se enfrentaron a golpes y empujones, sin que esto llevara a lesiones graves para ninguna de las partes.

Miembros de la ANTAC y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano durante bloqueos este 20 de mayo ı Foto: Cuartoscuro

El enfrentamiento también se originó por el intento de algunos de los agricultores por volcar una patrulla capitalina.

Pasado el mediodía, decidieron dejar los tractores en ese punto y se les permitió su avance hacia la Secretaría de Gobernación en dónde consiguieron ser recibidos para un primer diálogo en el cual estuvo presente el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno.

Acuerdan diálogo con distintas dependencias

A la salida, Baltazar Valdez, líder del Frente Nacional, notificó que durante tal conversación se acordó abrir mesas de diálogo por partes con diferentes dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Economía, así como la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, para que cada una los reciba y dé respuesta a las inconformidades que sostienen en distintas materias.

Sin embargo, no se definieron fechas ni horarios para que esto ocurra, por lo que los manifestantes determinaron mantenerse a las afueras de la Segob, hasta que se les entregara una calendarización de las reuniones prometidas por el subsecretario Yáñez.

Al caer la noche, los manifestantes comenzaron a extender lonas azules que ataron a los árboles y postes de las calles aledañas para pasar allí la noche en espera de que la Federación concrete el compromiso hecho.

Alberto Vizcarra, del FNRCM, subrayó que la represión enfrentada en Paseo de la Reforma fue una contradicción con el anuncio que paralelamente se hacía desde Palacio Nacional sobre un plan para reordenar las compras al campo.

Además, dijo que aún con tal plan persisten dudas sobre cómo es que se mejorarán los precios de los granos básicos que ellos producen, ya que se mantiene la dependencia de los precios que se fijen en la Bolsa de Chicago, a la cual acusaron de encargarse de especular con el mercado alimentario.

“Mientras eso siga ocurriendo, no vamos a tener precios consecuentes con los costos nacionales de producción. Y aquí va el planteamiento central y fundamental del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano: Necesitamos precios de garantía universal; es decir, para todos los productores nacionales. Y la referencia para esos precios no está en una bolsa de especuladores y hambreados del mercado mundial. Está en los costos nacionales de producción”, reclamó.

#Galería | Está mañana cientos de transportistas y campesinos convocaron a una Mega Marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, sin embargo fueron detenidos por elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) en distintos puntos de la ciudad. Una de las… pic.twitter.com/dkyQmdkcuN — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 20, 2026

El productor hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que se “libere de ese chantaje” y establezca referencias nacionales y se regulen las importaciones a las cuales se refirió como indiscriminadas y que terminan por impactar en los productos mexicanos.

Aseguró que la marcha de este miércoles únicamente fue una advertencia sobre la escalada que se tiene contemplada rumbo al mundial.

“Y los mexicanos no estamos en contra del fútbol, pero sí estamos en contra de que se nos quiera dar circo y evitar el pan para el pueblo. No rodará el balón si no recuperamos el mercado nacional alimentario”, advirtió.

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cehr